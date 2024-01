Chcete svým ratolestem nastřádat pořádný majetek do budoucna? Víme, jak na to

Narození dětí je velmi šťastná událost plná emocí. V takovém okamžiku víte, že jim chcete do života dopřát jen to nejlepší. To platí nejen pro správnou výchovu, předání hodnot a citovou podporu, ale také pro materiální zajištění. A právě poslední zmíněná oblast dělá mnoha jedincům problémy. Jak začít správně spořit?

Nevyhýbejte se investicím

Investicemi samozřejmě nemáme na mysli to, abyste vzali veškeré naspořené finance a vložili je do první příležitosti, která se kde namane. Klíč k úspěchu tkví v postupném, inteligentním a konzervativním zhodnocování nepotřebných peněz.

V naší zemi se dle nejnovějších statistik takovému přístupu věnuje téměř polovina všech ekonomicky aktivních lidí. Nejčastěji si sestavují středně až dlouhodobá portfolia, která drží okolo dvaceti až dvaceti pěti let. Ideální počet let na to, abyste svým dětem předali poměrně zajímavé finanční zajištění do budoucího života. Jak vypadá ideální strategie?

Konzervativní prostředky vedou

Obecně se doporučuje, aby přibližně 60 % dlouhodobého portfolia tvořily akciové ETF, 20-25 % dluhopisy a zbytek zlato. Právě daná kombinace vám zajistí adekvátní diverzifikaci a snesitelné rozložení výnosů vůči riziku.

Akciové ETF a dluhopisy totiž pěkně rostou v časech ekonomického blahobytu, zatímco v dobách krizí poměrně snadno padají do červených čísel. Poté jim trvá několik dalších let, aby se dostaly opět na původní hodnotu. Taková volatilita může přijít ve velmi nevhodný čas. Například přesně v roce, kdy budete potřebovat vybrat naspořené peníze.

A přesně proto přichází na scénu zlato, jež se chová úplně jinak než předchozí komodity. V dobách pohody pomalu roste (takže lehce překonává inflaci), přičemž v období problémů začne jeho cena rychle stoupat nahoru. Navíc má mnohem menší volatilitu než jiné investiční produkty. Zkrátka a dobře - velmi šikovné a uznávané zabezpečení portfolia.

Jakého zhodnocení se vaše děti za čas dočkají?

Určitě vás bude zajímat, jaké reálné zhodnocení si vaše ratolesti užijí, pokud v budoucnu prodají obdržené zlato. Podržte se, protože to bude jízda!

Žlutý kov za posledních osmnáct let zvýšil svou cenu o neuvěřitelných 400 %. Odborníci předpokládají, že do budoucna bude zhodnocení ještě vyšší. Tento prostředek totiž pomalu dochází, zatímco poptávka po něm postupem let roste. Používá se nejen jako uchovatel hodnoty, ale také jako důležitá součást různých druhů průmyslové výroby.

Celkové zhodnocení nebude vašim dětem přitom kazit žádná daň z přidané hodnoty. Při zpětném odkupu dokonce ani daň z příjmu.

Vhodné jako originální dárek

Nebudeme si nic nalhávat - zlato nepředstavuje pro děti zrovna zábavnou záležitost. Přesně proto se snažte přijít i na trochu jiné nápady, než jsou pouze typické slitky.

Skvělým nápadem jsou například zlaté dukáty, na nichž bude vyražené jméno i příjmení dítěte. Výsledkem je parádní medaile, která je zabalená do průhledného blistru a položená ve speciální dárkové krabičce. Ideální a hodnotná ozdoba vitríny.

Takové vychytávky vyrábí známá Pražská mincovna. Každý jednotlivý kus přitom váží 3,49 gramů a disponuje ryzostí 23,66 karátů. Bavíme se tedy o opravdu hodnotném dukátu. Jasným důkazem je i přiložený certifikát pravosti a český punc.

Kde si jej můžete nechat vyrobit? Odpověď je prostá - mrkněte se na webové stránky pod výše vloženým odkazem. Po jejich rozkliknutí zvolíte ze seznamu požadované jméno, příjmení a poté se dostanete do samotné sekce objednávky. V ní uvidíte, jak vlastně bude medaile vypadat a kolik stojí. Pamatujte však, že za nějakých dvacet let bude mít klidně čtyřnásobnou cenu.