Chybějí vám zaměstnanci? Někdy se vyplatí snížit laťku, radí experti

Neberte pracovní inzeráty zbytečně doslovně, vzkazují headhunteři firmám i uchazečům. Lidé hledající zaměstnání nemusejí podle názoru expertů přesně splňovat veškeré požadavky, a přitom mohou být pro firmu velmi užiteční.

Kompromisu by měly být schopny zejména ty firmy, které hledají velmi žádané profese, jako jsou IT specialisté, datoví analytici či obchodníci. Ti totiž budou i nadále chybět doslova kriticky. Přesto mohou firmy kvalitní lidí získávat. "Pokud firma nelpí za každou cenu na tom, aby profil uchazeče dokonale odpovídal veškerým požadavkům na vypsanou pozici, a dá šanci zajímavým kandidátům, kteří splňují třeba i jen menší část kritérií, mohou v takových lidech získat skrytý poklad," vysvětluje Vladimír Kočí ze společnosti R4U, které se specializuje na vyhledávání talentů. Zaměstnavatel si takové lidi může "vychovat" přesně podle svých potřeb a získat loajální a motivované zaměstnance. Klíčové je identifikovat uchazeče, kteří na sobě chtějí pracovat, vzdělávat se, zapadnou to týmu a neutečou hned poté, kdy do jejich náboru a zaškolení firma investuje čas i peníze. "Stalo se například, že jsme se zaměstnavatelem vytipovali člověka, který nastoupil na seniorní post, ačkoli neměl dost zkušeností. Z požadavků na pozici jsme však pochopili, že by se zkušenější senior na tom místě začal brzy nudit, a proto vybrali člověka, který má potenciál a nyní roste s firmou," vysvětluje Kočí. "Jiná společnost zase správně vsadila na manažera mimo svůj segment, který jim ale perfektně sedl osobnostně, a navíc již v minulosti vícekrát prokázal schopnost přestupovat mezi obory."

Chybějící zkušenosti mohou uchazeči nahradit proaktivitou

Apel zkušených náborářů se však týká i druhé strany, tedy zaměstnanců. Pokud je konkrétní pozice opravdu zaujme, neměli by se nechat odradit tím, že tzv. job descriptions čili popis pozice obsahuje požadavky, které aktuálně nesplňují. "Požadavky uvedené v popisu práce nejsou pevná pravidla. Nemusíte splňovat všechny uvedené kvalifikace. Pokud jsou vaše dovednosti přenositelné a pokud máte přiměřený počet let zkušeností, které společnost požaduje, přihlaste se," říká Avery Blank z americké společnosti Muse, která se zabývá koučinkem a poradenstvím v oblasti zaměstnanosti. Její slova o tzv. přenositelných dovednostech potvrzuje Jennifer Herrity z pracovního portál Indeed: "Přenositelné dovednosti můžete využít při hledání nového zaměstnání, a to i v jiném oboru. Zaměstnavatelé často hledají kandidáty s dobrými komunikačními dovednostmi, takže pokud jste si osvojili ve vašem oboru schopnost snadno sdílet informace s kolegy, můžete je uplatnit na jakémkoli jiném pracovišti."

To samozřejmě neznamená, že by měli zběsile obesílat všechny pracovní místa, na která na internetu narazí. "Pokud vás pozice opravdu osloví, líbí se vám profil firmy a realisticky vyhodnotíte, že byste danou práci mohli a chtěli dlouhodobě vykonávat, i když nemáte stoprocentní zkušenosti, neváhejte a reagujte," radí Vladimír Kočí. Upozorňuje zároveň, že nestačí jen poslat CV a čekat na reakci zaměstnavatele, ale vždy je vhodné udělat něco navíc: aktivně volat, ptát se, hledat kontakty na známé či bývalé kolegy, kteří ve firmě už pracují, a zkusit od nich získat doporučení.