Čína a USA spějí k obchodní dohodě. A to i přes neklidnou dobu

Spojené státy a Čína i přes vyhrocenou rétoriku spějí k uzavření částečné obchodní dohody, která by měla odstranit některá dovozní cla. Podle zdrojů blízkých jednání, na něž se odvolává agentura Bloomberg, očekávají američtí vyjednavači, že by měla být hotova ještě před 15. prosincem, kdy by jinak měla podle plánu vstoupit v platnost nová americká cla na čínský dovoz.

Podle zdrojů Bloombergu, které si nepřejí být jmenovány, by výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa snižující naléhavost uzavření dohody neměly být chápány tak, že rozhovory nepokračují. Ani nedávno schválený americký zákon na podporu hongkongských demonstrantů by podle jednoho ze zdrojů obeznámeného s myšlením Pekingu neměl mít na jednání dopad. Významnými body rozhovorů jsou podle zdrojů Bloombergu čínské nákupy zemědělského zboží a diskutuje se o tom, která cla by měla být zrušena nejdříve.

Zpráva je v rozporu s úterními Trumpovými výroky, že dohoda mezi Washingtonem a Pekingem by mohla být uzavřena až po prezidentských volbách ve Spojených státech, které se uskuteční v listopadu příštího roku. Trumpova slova poté ještě potvrdil americký ministr obchodu Wilbur Ross, když řekl, že počkat s podpisem obchodní smlouvy na období po prezidentských volbách oslabí pozici Pekingu.

Spojené státy a Čína spolu od loňského roku vedou obchodní válku, ve které na sebe vzájemně uvalují cla. Zároveň se snaží dosáhnout dohody, která by jejich obchodní spory vyřešila.