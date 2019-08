Čína přišla o post největšího obchodního partnera USA

Aktualizováno 03.08. 13:09Americký ministr obrany Mark Esper dnes uvedl, že by podpořil brzké rozmístění konvenčních raket středního doletu v Asii. Informovala o tom agentura AP.... více Diskuse (8)

Provokativní prohlášení

Válku v Afghánistánu bychom vyhráli za pár dní, řekl Trump

Spojené státy by mohly vyhrát vleklou válku v Afghánistánu během pár dní. V takovém případě by ale byly zabity miliony lidí, a to i bez použití jaderných... víceDiskuse (34)