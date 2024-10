Čína uvalí clo až 39 procent na brandy z EU, Brusel se chce bránit u WTO

Čína zavede prozatímní antidumpingová cla 30,6 až 39 procent na dovoz brandy z Evropské unie, oznámilo dnes čínské ministerstvo obchodu. Děje se tak poté, co členské státy sedmadvacítky umožnily zavést definitivní cla na dovoz elektromobilů z Číny. Akcie výrobců koňaku na evropských burzách začaly po oznámení výrazně klesat. Ministerstvo dodalo, že uvažuje také o omezení dovozu motorových vozidel a že nadále vyšetřuje dovoz evropského vepřového.

Evropská komise (EK) považuje cla za neodůvodněná a napadne je u Světové obchodní organizace (WTO).

Od 11. října tak budou muset dovozci při importu konkrétních druhů brandy z EU složit čínským celním orgánům odpovídající finanční zálohu. Jde přitom o výraznou změnu postoje čínských úřadů, které ještě na konci srpna tvrdily, že prozatímní cla na dovoz brandy z EU zavádět nebudou.

Čínské ministerstvo podle dřívějšího vyjádření očekává, že pokračující antidumpingové vyšetřování skončí před 5. lednem 2025, ale že v případě "zvláštních okolností" by mohlo být i prodlouženo. Peking ale už v srpnu hovořil o tom, že k dumpingu podle jeho názoru dochází. Evropské lihovary podle tehdejšího předběžného zjištění ministerstva obchodu prodávaly brandy na čínském trhu s marží 30,6 až 39 procent, což podle něj poškozuje čínský průmysl.

"Jsme přesvědčeni, že tato opatření jsou neopodstatněná, a jsme odhodláni bránit průmysl EU před zneužíváním nástrojů na ochranu obchodu," prohlásil podle médií mluvčí EK. Dodal, že komise proto cla napadne u WTO.

Čínské ministerstvo také dnes uvedlo, že zvažuje zvýšení cel na dovoz velkých motorových vozidel z EU. Vyšší cla by nejvíce zasáhla německé výrobce, přičemž vývoz aut z Německa do Číny s motorem o objemu 2,5 litru a větším loni dosáhl 1,2 miliardy dolarů (27,6 miliardy Kč). Úřad zároveň připomněl, že pokračuje antidumpingové a antisubvenční vyšetřování dovozu produktů z vepřového masa z EU.

Podle Unie výrobců a dovozců lihovin ČR zavedení antidumpingového cla český trh zatím příliš neovlivní, protože výroba brandy je v tuzemsku spíše okrajová a nevyváží se do Číny. "Pokud by se Evropské unii nepodařilo s Čínou domluvit, mohlo by to znamenat pro náš trh určité snížení ceny u této kategorie prémiových lihovin," řekl ČTK výkonný ředitel unie Vladimír Darebník.

Akcie francouzského výrobce koňaku Rémy Cointreau krátce před 13:00 SELČ odepisovaly na burze v Paříži 8,3 procenta. Akcie lihovaru Pernod Ricard, který také vyrábí koňak, pak vykazovaly pokles o necelá čtyři procenta. Koňak je název brandy pocházející z francouzské oblasti Cognac, podobně jako šampaňské je druh šumivého vína pocházející z oblasti Champagne.

Francouzský koňak tvoří téměř veškerý dovoz brandy z EU do Číny. Podle čínských celních údajů tak z Francie v loňském roce pocházelo 99 procent dovážené brandy a hodnota francouzského dovozu činila 1,74 miliardy dolarů (40,1 miliardy Kč).

Sdružení výrobců Bureau National Interprofessionnel du Cognac v srpnu uvedlo, že má podezření, že vyšetřování souvisí s jinými obchodními spory než s trhem s alkoholem. "Celé odvětví by se tak stalo vedlejší obětí konfliktu, který nemůže ovlivnit," obává se sdružení.

Čína se v poslední době snažila získat podporu 27 členských států bloku, aby v hlasování odmítly návrh Evropské komise na přijetí vysokých dodatečných cel na elektromobily vyrobené v Číně.

Komise jakožto exekutivní orgán EU se rozhodla uvalit dodatečná cla na dovoz elektromobilů z Číny, protože Peking výrobce těchto aut podle názoru Bruselu nedovoleně subvencuje. Dodatečná cla až 35,3 procenta jsou nad rámec standardního dovozního cla na automobily, které v EU činí deset procent. Členské státy tento postup schválily na konci minulého týdne. Podle diplomatických zdrojů ČTK pro cla hlasovalo deset členských států EU, včetně Francie, zatímco Německo bylo proti.

Svaz německého průmyslu BDI v reakci vyjádřil naději, že pokračující jednání EU s Čínou odvrátí eskalaci obchodního konfliktu. Ke konstruktivním jednáním o řešení sporu vyzval i německý svaz automobilového průmyslu VDA. "V obchodní válce jsou jen poražení," prohlásila prezidentka VDA Hildegard Müllerová.