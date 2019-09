Čínský podnikatel Jack Ma zbohatl díky úspěchu Alibaby

Čínský podnikatel Jack Ma, který 10. září oslaví pětapadesáté narozeniny, patří k nejbohatším lidem planety. Mnohonásobný miliardář svůj majetek získal jako seflmademan, když založil internetovou společnost Alibaba, která se pod jeho vedením stala největším čínským internetovým prodejcem. Ma loni v září oznámil, že letos odejde z vedení Alibaby.

Rodák z Chang-čou na východě Číny Jack Ma vystudoval tamní univerzitu a poté pracoval jako učitel angličtiny a lektor mezinárodního obchodu na univerzitě. Společnost Alibaba založil v roce 1999 ve svém bytě. Z té se postupně stal největší čínský internetový prodejce. Když v září 2014 Alibaba Group Holding vstoupil na newyorskou burzu, stal se tento vstup největší primární emisí akcií (IPO) ve světové historii. Emise celkově vynesla zhruba 25 miliard dolarů (asi 536 miliard korun).

Ma se nedlouho po vstupu Alibaby na burzu stal podle časopisu Forbes nejbohatším Číňanem s majetkem ve výši 19,5 miliardy dolarů (424,6 miliardy korun). Podle žebříčku miliardářů časopisu Forbes za rok 2018 je nyní sice "až" druhým nejbohatším obyvatelem Číny, majetek mu ale vzrostl na 37,2 miliardy dolarů. Ve světě mu patří 21. místo. Podle letošního žebříčku BrandZTop 100 je Alibaba nejhodnotnější čínskou značkou (a sedmou na světě), v žebříčku, který sestavuje reklamní agentura WPP a její firma pro průzkum trhu Kantar, je ohodnocena na 131,2 miliardy dolarů.

Letos na jaře vzbudil Ma rozruch svým výrokem, že aby mladý člověk uspěl, musí pracovat 12 hodin denně šest dní v týdnu, který vyvolal v Číně veřejnou debatu o vyváženosti osobního a pracovního života. Na kritické komentáře svého konceptu 996 (práce od devíti ráno do devíti do večera šest dní v týdnu) uvedl, že práce má být zábava a spadá do ní i čas na studium, na přemýšlení a ke sebezdokonalování.

Známý je i svým varováním, že technologický rozvoj by mohl vést k vypuknutí třetí světové války. Historie podle něj ukazuje, že technologické inovace jsou primárním faktorem, který stojí za globálními konflikty. Navzdory svému opakovanému varování před válkou vyjádřil také přesvědčení, že technologie mají potenciál konat dobro.

Jack Ma je členem čínské komunistické strany. Uvedl to loni v listopadu čínský vládní list Lidový deník. Jeho jméno figuruje na seznamu sta lidí, kteří by podle listu mohli Číně pomoci řídit proces reformy a otevírání země.

Příkladem toho může být jeho rodné město Chang-čou, které se i díky jeho působení stalo první čínskou experimentální zónou přeshraniční e-komerce. Ve městě sídlí více než třetina čínských e-komerčních společností a je také vzorem nového druhu sociálního a ekonomického rozvoje v Číně.

Ma je ženatý a má tři děti.