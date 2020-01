Členové rady Holub a Benda hlasovali o zvýšení úrokových sazeb

Pro zvýšení úrokových sazeb o čtvrt procentního bodu hlasovali na jednání bankovní rady České národní banky 18. prosince členové rady Vojtěch Benda a Tomáš Holub. Vyplývá to z zveřejněného záznamu z jednání rady. Zbylých pět členů rady hlasovalo pro ponechání úrokových sazeb beze změny. Základní úroková sazba, od níž se odvíjí úročení komerčních úvěrů, tak zůstala na dvou procentech.

Benda a Holub hlasovali pro zvýšení úrokových sazeb i na předchozím listopadovém jednání. I tehdy nechala rada sazby beze změny. Naposledy rada sazby zvýšila loni v květnu.

Během jednání podle záznamu několikrát zaznělo, že zvýšení úrokových sazeb by mohlo nyní představovat příliš velké riziko pro reálnou ekonomiku, a je tedy lepší je ponechat na tomto zasedání beze změny. To ovšem podle záznamu nevylučuje jejich případné zvýšení na některém z příštích jednání bankovní rady, pokud by se budoucí vývoj domácí ekonomiky ukázal jako pozitivní. "Podle jednoho člena bankovní rady není vyloučen pohyb sazeb oběma směry," uvádí dokument.

Na jednání podle záznamu bylo také opakovaně řečeno, že zvýšení úrokových sazeb by představovalo dodatečný náklad pro financování investic v průmyslu a mohlo by přispět k ekonomickému zpomalení.

"Celkové vyznění záznamu hodnotíme jako méně jestřábí, než byla poslední tisková konference guvernéra Jiřího Rusnoka po jednání bankovní rady. I proto počítáme se stabilitou úrokových sazeb jako hlavním scénářem pro tento rok," uvedl ekonom Komerční banky František Táborský. Inflace by podle něj měla v prvních měsících roku zůstat nad třemi procenty, což by však neměl být důvod pro zvýšení úrokových sazeb.

Růst inflace nad tři procenta v listopadu, tedy nad horní hranici tolerančního pásma kolem dvouprocentního inflačního cíle ČNB, byl podle záznamu způsoben kolísavými položkami, zejména prudkým růstem cen potravin. Zároveň podle dokumentu zaznělo, že překročení hranice tří procent je minulou bitvou, kterou by již měnová politika neměla bojovat.

"Jeden člen bankovní rady zdůraznil, že ČNB cíluje dvouprocentní inflaci, nikoliv pásmo v rozmezí jeden až tři procenta a také že, pokud měnová politika nebude reagovat zpřísněním, hrozí, že ekonomika ztratí mechanismus, který by navrátil inflaci k cíli," uvádí záznam.

Nedávné posílení kurzu koruny pak podle záznamu pravděpodobně souvisí se snížením nejistot v globální ekonomice. "V této souvislosti není podle jednoho člena bankovní rady vyloučeno opětovné obnovení trendového posilování kurzu koruny," uvádí záznam.