ČNB nezměnila nastavení limitů ukazatelů pro poskytování hypoték

Bankovní rada České národní banky nezměnila nastavení limitů ukazatelů pro poskytování hypotečních úvěrů. Nadhodnocení cen bytů se podle jejích výpočtů totiž dále mírně zvýšilo, v polovině roku 2019 se pohybovalo mezi 15 a 20 procenty, a to zejména kvůli nedostatečné nabídce bytů ve velkých městech. ČNB to oznámila v podzimní zprávě, která hodnotí zdraví domácího finančního sektoru.

ČNB očekává, že v nejbližších čtvrtletích bude růst cen rezidenčních nemovitostí spíše zpomalovat.

Platí tak, že dluh žadatele o hypotéku by neměl překročit devítinásobek ročního čistého příjmu a na splátku dluhu má vynakládat maximálně 45 procent měsíčního čistého příjmu. Zároveň dál platí doporučení, aby banky neposkytovaly hypotéky nad 90 procent ukazatele LTV (poměr výše úvěru k hodnotě zástavy) a omezily i hypotéky nad 80 procent.

Guvernér ČNB Jiří Rusnok na tiskové konferenci řekl, že pevná hranice růstu cen nemovitostí pro změnu doporučení nebyla stanovena. Jde podle něj spíše o trendy, které ČNB sleduje pravidelně. "Nicméně pokud by docházelo i nadále k růstu cen nemovitostí, který by se blížil tomu v nedávném období, dvoucifernému růstu, tak je to signál, abychom zvážili stávající hranice," dodal. V kontextu celkového ekonomického cyklu je to ale podle něj velmi málo pravděpodobné.

Centrální banka neomezuje hypotéky se splatností nad 30 let, ale má k nim výhrady. "Určitě to nevítáme. Vstupovat do závazku, které překračují horizonty ekonomické aktivity není úplně v pořádku. Můžeme ze slušnou pravděpodobností předvídat příjmovou budoucnost člověka maximálně dvacet až třicet let. Nicméně máme už nyní nástroje, které účinně toto riziko eliminují," řekl guvernér.

Většina bank v prvním pololetí 2019 postupovala podle ČNB v případě limitu LTV i nadále v souladu s platným doporučením k řízení rizik spojených s poskytováním retailových úvěrů zajištěných rezidenční nemovitostí. Rostl však podíl úvěrů s ukazatelem LTV 80 až 90 procent a čerpaly se také úvěry nad hranicí limitu 90 procent, které by podle doporučení neměly být poskytovány. Úvěry s LTV nad 80 procent v červnu 2019 celkově tvořily více než povolených 15 procent, což znamená, že někteří poskytovatelé tento limit nedodrželi. Naopak příjmové limity byly plněny v souladu s doporučením ČNB.

Téměř třetina objemu nově poskytnutých hypoték směřuje podle zprávy ČNB ke klientům, kteří již jednu hypotéku či více mají. Je tedy pravděpodobné, že jejich charakter je převážně investiční. Poskytovatelé by proto měli samostatně sledovat také úvěry ke koupi další rezidenční nemovitosti a s použitím všech dostupných informací hodnotit účel sjednání těchto úvěrů a přistupovat vysoce obezřetně k těm, u nichž účelem zjevně není vlastní bydlení, upozornila zpráva.

Dostupnost bydlení se zhoršila

Doporučení ČNB uvádí, že u úvěrů ke koupi rezidenční nemovitosti k dalšímu pronájmu s vyšší rizikovostí by banky měly uplatňovat limit LTV 60 procent. Bude tomu tak v případě, že žadatel o úvěr neplní doporučované limity u jednoho nebo dokonce u obou příjmových ukazatelů.

Dostupnost bydlení se podle zprávy vlivem růstu cen rezidenčních nemovitostí dále zhoršila. Ceny nemovitostí jsou o 35 procent vyšší, než byly v roce 2008 před světovou finanční krizí. Podle odhadů ČNB se nadhodnocení cen nemovitostí v polovině letošního roku pohybovalo v rozmezí 15 až 20 procent, tedy více než bylo odhadováno na konci roku 2018 (kolem 15 procent). Hlavní příčinou byla nedostatečná nabídka bytů a rodinných domů ve velkých městech, dodala ČNB.

Domácí bankovní sektor se nadále vyvíjí příznivě, zhodnotila ČNB. Banky zůstávají odolné vůči případným nepříznivým šokům a investiční a penzijní fondy pokračovaly v dynamickém růstu. V bilancích bank však zůstávají úvěrová rizika naakumulovaná z minulých let, která se mohou negativně projevit v době případného poklesu ekonomiky, zvýšení nezaměstnanosti a zhoršené schopnosti domácností splácet dluhy.