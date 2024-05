ČR zaostává ve využití geotermie, do r. 2030 by mohly vzniknout první elektrárny

Česká republika v současnosti v Evropě zaostává ve využití geotermální energie, která je výsledkem působení tepla ze zemského jádra. Zatímco jinde v Evropě v posledních deseti letech vzniklo několik desítek geotermálních elektráren a na kontinentu jich je nyní 139, Česko nemá dosud žádnou. Do roku 2030 by podle současných vizí mohlo v ČR vzniknout zhruba pět geotermálních elektráren a deset geotermálních výtopen. Vyplývá to z údajů oborového serveru geotermie.cz.

Ministerstvo životního prostředí nyní podle serveru připravuje strategii pro budoucí využití geotermální energie v Česku. Zatím se geotermie v Česku využívá zejména v tepelných čerpadlech u rodinných domů a průmyslových staveb. Z větších projektů jde například o vytápění plaveckých bazénů a zoologické zahrady v Ústí nad Labem nebo výtopna v Děčíně.

Geotermální energie bude podle Jana Holečka z České geologické služby v budoucnu čím dál důležitější, zejména s ohledem na příklon k obnovitelným zdrojům energie. "Budeme tu mít několik desítek geotermálních tepláren, které budou schopny vytápět menší a střední města. Největší potenciál pak vidím v takzvané mělké geotermální energii, tedy v tepelných čerpadlech, která budou schopna vytápět budovy od velikostí rodinných domů až po velikost administrativních budov, případně továren a průmyslových hal," uvedl. Prvních deset tepláren by podle něj mohlo vzniknout do roku 2030.

Podle map, které ve společném projektu sestavili Česká geologická služba, Geofyzikální ústav Akademie věd ČR a Komora OZE, je potenciál využití geotermální energie nejvíce na severní Moravě, Semilsku, Liberecku, Podkrušnohoří, Ašsku a Českobudějovicku. Zjištěný potenciál v ČR podle oborových zástupců zhruba odpovídá evropskému průměru.

Stát do budoucna s geotermální energií počítá. Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) podle serveru geotermie.cz v současnosti připravuje strategii, kterou by se měla v první polovině roku zabývat vláda. Geotermální energii chce využít zejména při centrální výrobě tepla, typicky by podle něj mohla nahradit lokální uhelné zdroje do pěti megawatt výkonu.

Nejvyšší produkci geotermální energie mají nyní USA s 3,6 GW. V Evropě má podle Evropské rady pro geotermální energii největší instalovaný výkon geotermálních elektráren Turecko s 1,69 GW. Následuje Itálie s 916 MW a Island s 754 MW.

Geotermální energie využívá horkou vodu z podzemí, která je tam například v horninách s dostatečným objemem pórů nebo puklin. Podle oborových zástupců je možné vodu do podzemí i vhánět a po jejím ohřátí od okolních hornin znovu čerpat k povrchu.