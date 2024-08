ČSÚ: Průmysl a stavebnictví v červnu dál meziročně klesly, obchod zůstal v plusu

Průmysl a stavebnictví v Česku prodělaly v červnu čtvrtý měsíc za sebou meziroční pokles. V obou sektorech se meziroční tempo poklesu rovněž zrychlilo, v případě průmyslu na 3,4 procenta z květnových 3,2 procenta, ve stavebnictví na 10,2 procenta ze 6,8 procenta. Naopak bilance zahraničního obchodu skončila desátý měsíc za sebou přebytkem, který se také meziročně zvýšil o 11,2 miliardy korun na 29,3 miliardy korun. O výsledcích průmyslu, stavebnictví i zahraničního obchodu dnes informoval Český statistický úřad (ČSÚ).

V meziměsíčním srovnání byl výkon českého průmyslu o 0,7 procenta vyšší. Hodnota nových zakázek oproti loňskému červnu vzrostla o 4,1 procenta, přičemž nové zakázky se zvýšily o 4,8 procenta a ty z tuzemska o 2,8 procenta. Ve srovnání s květnem hodnota nových zakázek stoupla o 6,1 procenta

Analytici, které oslovila ČTK, očekávají mírný pokles průmyslu za celý letošní rok. Červnová čísla podle hlavního ekonoma České bankovní asociace Jakub Seidlera potvrdila dřívější signály, že se tuzemský průmysl potýká se slabou výrobou a setrvává v recesi.

"Pokud je na dnešních číslech něco pozitivního, tak by to mohl být růst nových zakázek zejména ze zahraničí a skutečnost, že v příštích měsících odezní vysoká srovnávací základna u automobilů, takže by se meziroční čísla měla zlepšit," uvedl Seidler. Proti výkonu z ledna 2020 před pandemií covidu-19 pak průmysl podle hlavního ekonoma společnosti Cyrrus Víta Hradila zaostává o 0,6 procenta a momentálně produkuje zhruba stejně jako v polovině roku 2017, řekl.

V pozemním stavitelství, tedy stavbách budov, výroba proti loňskému červnu klesla o 10,4 procenta. Produkce v inženýrském stavitelství, kam spadá budování cest nebo telekomunikačních a energetických sítí, byla meziročně nižší o deset procent. V meziměsíčním srovnání pak česká stavební výroba v červnu klesla o 0,8 procenta.

Naopak zahájených a dokončených bytů bylo v červnu meziročně více, informoval ČSÚ. V červnu se začalo stavět 2704 bytů, což bylo o 9,3 procenta více než před rokem. Počet bytů, které byly dostavěny, se pak zvýšil o 10,5 procenta na 2704. Podle oslovených odborníků za tím může být i nejistota ze zavedení digitalizace stavebního řízení. Kvůli ní stavebníci podávali větší množství žádostí na stavební úřady před 1. červencem. Podle některých odborníků bude růst nové výstavby a dostavby nových bytů pokračovat i v následujících měsících, jiní naopak míní, že digitalizace může s novou legislativou další výstavbu bytů na delší dobu snížit či zastavit.

Výsledek zahraničního obchodu za červen kladně ovlivnil zejména obchod s chemickými látkami, ropou a zemním plynem. Naopak negativní vliv mělo mimo jiné obchodování s rafinovanými ropnými produkty a se stroji. Meziročně klesl export i import - vývoz o 4,2 procenta na 386,2 miliardy korun a dovoz o 7,3 procenta na 356,9 miliardy korun. V meziměsíčním srovnání a po sezonním očištění se vývoz zvýšil o 3,4 procenta a dovoz o 0,9 procenta.

Červnový přebytek zahraničního obchodu 29,3 miliardy korun byl výrazně vyšší než trhem očekávaná kladná bilance 15,8 miliardy korun. Dobrou zprávou pro tuzemský zahraniční obchod je podle analytiků to, že se vývoz po předchozích třech propadech či stagnacích vrátil k meziměsíčnímu růstu. Naopak meziroční pokles exportu i dovozu byl dán dvěma pracovními dny méně oproti loňsku, po očištění vývoz stoupl, uvedli analytici.

"Navzdory faktu, že průmysl klesá, si obchodní bilance vede docela dobře. Sice vývoz je meziročně v záporu, ale vidíme obdobně razantní pokles dovozu," uvedl ekonom společnosti Deloitte Václav Franče. V letošním prvním pololetí podle něj zahraniční obchod skončil přebytkem 156,5 miliardy korun, což je více než za celý loňský rok.