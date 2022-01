CzechTourism: Důležitá je příprava na léto, je třeba co nejdříve znát rozpočet

Pro cestovní ruch v České republice bude podle státní agentury CzechTourism důležitá příprava na léto. Zkušenost z posledních dvou let ukázala, že právě letní sezona je pro turismus klíčová. ČR potřebuje zůstat konkurenceschopná a s přípravami letních kampaní je třeba začít už v prvních měsících roku. K tomu je nutné znát co nejdříve rozpočet. Ve středu to řekl ředitel agentury CzechTourism Jan Herget.

Sněmovna do konce minulého roku neschválila návrh státního rozpočtu na letošní rok a ČR od ledna hospodaří v rozpočtovém provizoriu. To by podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) mělo trvat do konce března. V tomto režimu stát může na výdaje jednotlivých kapitol rozpočtu každý měsíc přidělit jednu dvanáctinu celkové roční částky státního rozpočtu v předcházejícím roce.

CzechTourism by ovšem podle Hergeta potřeboval už na přelomu února a března vědět, jaké peníze bude mít pro letošní rok k dispozici. "Zákon o státním rozpočtu nám neumožňuje ani vypsat veřejné zakázky, které nejsou kryté rozpočtem," řekl. Doplnil, že v letní sezoně je nutné se umět prosadit například v konkurenci Maďarska nebo Rakouska. Pokud má cestovní ruch vytvářet příjmy do veřejných rozpočtů, je podle Hergeta nutná počáteční investice.

Agentura CzechTourism loni podle Hergeta použila kolem 350 až 360 milionů korun, dalších 70 milionů nevyčerpala kvůli cestovním omezením v prvních pěti měsících roku a následně v závěru po zákazu vánočních trhů. Na tento rok by agentura mohla podle schváleného usnesení minulé vlády na podporu cestovního ruchu získat 562 milionů korun, druhá varianta podle Hergeta počítá s rozpočtem 360 milionů korun. "V rozpočtovém provizoriu jedeme na 200 milionů korun," uvedl Herget.

Přestože hlavním úkolem agentury CzechTourism je podpora příjezdového turismu, kvůli pandemii koronaviru se více zaměřovala i na domácí cestovatele. Tento požadavek od krajů a dalších partnerských organizací zůstal podle Hergeta i na tento rok. Agentura nyní na začátku roku marketingově podpoří tuzemské lázně. Na pobyty v nich mohou lidé znovu čerpat slevové poukazy, tentokrát v hodnotě dva tisíce korun při pobytu alespoň na šest nocí spojeném s minimálně pěti procedurami. Lyžařská střediska by podle Hergeta ocenila pomoc po skončení jarních prázdnin, kdy jsou svahy ještě zasněžené, ale Češi už tolik domácí skiareály nevyhledávají a spíše jezdí na ledovce v zahraničí. Na podzim se pak bude CzechTourism podle Hergeta snažit prodloužit sezonu a přesvědčit české cestovatele, aby místo eurovíkendu vyjeli do některého města v ČR.

CzechTourism se dále v letošním roce podle Hergeta soustředí na propagaci v okolních zemích a ve spolupráci s Letištěm Praha připravuje několik kampaní. "Velmi si slibujeme od trhu USA, kde by se od května měly spustit dvě přímé linky," uvedl Herget. Vysoké počty příjezdů z poslední doby chce agentura udržet také u turistů z Izraele.

Tržby v cestovním ruchu v roce 2019 dosáhly 300 miliard korun, přičemž předloni kvůli propadu v důsledku pandemie činily zhruba 161 miliard korun. Dřívější analýza dopadů koronavirové krize zpracovaná společností Economic Impact vzhledem k trvajícím restrikcím v boji proti šíření nákazy předpokládá za uplynulý rok podobné výsledky jako v roce 2020.