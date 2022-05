CzechTrade pomůže českým vývozcům s hledáním dodavatelů chybějících surovin

Státní agentura CzechTrade pomůže českým exportérům s hledáním dodavatelů chybějících materiálů či dílů nutných k výrobě. Pomoci nahradit chce především dodávky z Ukrajiny, kterých se nedostává kvůli válečnému konfliktu. Společnosti, které budou chtít novou službu využít, musejí na webu agentury vyplnit formulář s požadovanou surovinou či materiálem, množstvím a dodacími lhůtami. Agentura CzechTrade to ve čtvrtek oznámila v tiskové zprávě.

V novém projektu Podpora importu pro rozvoj exportu agentura už obdržela žádost například od Elektrotechnické asociace ČR na dodávku magnetodynamických plechů, měděných drátů a hliníkových housek. "Tyto položky jsou důležité pro tuzemské firmy při výrobě komponent do motorů," uvedl generální ředitel CzechTrade Radomil Doležal. Doplnil, že zatímco dříve byla jedním z rozhodujících kritérií pro výběr dodavatele cena, nyní na ni čeští výrobci už často nehledí. Nemají problém zaplatit více, pokud požadované zboží dostanou.

Asociace exportérů minulý týden upozornila, že pro vývozce není nyní hlavní potíž nedostatek zakázek ani dlouhodobě chybějící pracovníci, ale otázka, zda bude z čeho vyrábět. Mezi chybějící suroviny, komponenty a komodity patří podle místopředsedy asociace Otty Daňka především neon, paladium, chrom, nikl, meď, hliník, manganové a železné rudy, dále čipy a polovodiče, kondenzátory, kostry motorů, ale také pryž, plasty, dřevo či stavební materiály.

Problém s nedostatkem surovin by se mohl prohloubit, pokud by Rusko omezilo nebo zastavilo dodávky, uvedl dále Daněk. Firmy by podle něj měly mít připravený náhradní plán, který spočívá v možnostech předkoupit zmíněné komponenty podle nabídky dodavatele a finančních možností odběratele a nespoléhat na podepsané smlouvy. "Ani tyto nezaručují včasné dodávky," dodal.

Například rudy se v loňském roce podle dat Českého statistického úřadu do ČR dovezlo za 24,3 miliardy korun, z toho z Ukrajiny za 19,8 miliardy a z Ruska za zhruba tři miliardy korun. Dovoz základních kovů loni činil 329,6 miliardy korun, z Ruska jich bylo za 12,8 miliardy a z Ukrajiny za 3,3 miliardy korun. Pryže a plastových výrobků se dovezlo za 202,3 miliardy korun, z Ruska bylo tohoto zboží za 1,7 miliardy korun, z Ukrajiny za 226 milionů korun.

Agentura CzechTrade pomáhá českých vývozcům, kteří dodávali na ruský a ukrajinský trh, najít nová odbytiště. Zároveň se podílí na programu Export pro obnovu Ukrajiny, kdy zkoumá možnosti českých firem a jejich zájem o vývoz na Ukrajinu. Sleduje také poptávku z ukrajinské strany. "Podnikatelský sektor poptává výrobu svařovaných konstrukcí, školicí laboratorní panely pro inženýrské obory nebo komponenty pro garážová vrata," řekl Doležal.

Ruská vojska zahájila letos 24. února invazi na Ukrajinu, válka nadále pokračuje.