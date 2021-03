DAKO-CZ láme rekordy a nabírá desítky nových posil do výroby

Třemošnického výrobce brzdových systémů a komponentů pro kolejová vozidla nepřibrzdila ani koronavirová pandemie. V roce 2019 společnost DAKO-CZ poprvé v historii překonala miliardový obrat, v loňském roce podle předběžných výsledků pokořila miliardu a čtvrt a výhled na letošní rok je také velmi pozitivní. I proto firma spustila masivní náborovou kampaň, aktuálně shání desítky lidí do výroby.

V minulém roce DAKO-CZ značně investovalo. Otevřelo zbrusu nové servisní středisko, novou výrobní halu, v rámci zefektivnění výrobního procesu řešilo ambiciózní projekt Logistika, který minimalizuje zbytečné operace a transporty dílů a komponentů v rámci výrobního procesu.

Teď potřebuje navýšenou výrobní kapacitu personálně naplnit, aby byla firma schopná splnit náročný plán, který ještě po získání nových zakázek pro rok 2021 navýšila. "Aktuálně sháníme třicet pět dělníků montáže a dvacet pět seřizovačů CNC strojů. Samozřejmě k nim i odpovídající počet THP pozic, ale ty výrobní jsou naprostou prioritou," říká personální ředitelka Lenka Maťátková.

Výroba je minimálně na rok kompletně naplněná

DAKO-CZ aktuálně řeší několik významných projektů, například dodávky brzdových komponent pro soupravy metra Inspiro C2 společnosti Siemens, které budou jezdit v Mnichově. Pro dalšího světového výrobce, společnost Stadler, dodává kompletní pneumatické řízení do regionálních souprav FLIRT 3 provozovaných ve Slovinsku.

Zcela novým zákazníkem je pro třemošnického výrobce španělská firma Talgo, jíž dodává brzdové systémy do osobních vozů určených pro egyptské železnice. Pro Dopravní podnik hlavního města Prahy bude DAKO-CZ dodávat kotoučové elektromechanické brzdy M1, které budou využity v rámci modernizace 65 tramvají typu Tatra T3R.PLF. Více než třicet pět procent obratu společnosti již několik let pokrývají zakázky pro Indii. Práce je zkrátka v Třemošnici víc než dost.

Náborový příspěvek i příspěvek na dopravu

"I přes to, že máme teprve měsíc březen tak pro tento rok je výroba zakázkově již zcela naplněna," potvrzuje Lenka Maťátková. Aby posily do výroby společnost rychle sehnala, neváhala sáhnout po zajímavých benefitech včetně náborového příspěvku ve výši 40 tisíc korun. A proto, že v okolí Třemošnice je dlouhodobě velký nedostatek pracovní síly, láká DAKO-CZ zájemce i z větší vzdálenosti. Nabízí příspěvek na dopravu ve výši jedné koruny na kilometr cesty do práce i a zpět.

"Snažíme se, aby se u nás zaměstnanci cítili dobře. Už před zavedením povinného testování jsme například sami dobrovolně testovali zaměstnance na covid, rozdáváme roušky, respirátory, vitamínové balíčky," popisuje personální ředitelka zaměstnanecké benefity, které jsou nad rámec standardních, jako je dotované stravování, pět týdnů dovolené, příspěvek na penzijní připojištění, výkonové bonusy nebo třináctý plat.

DAKO AKADEMIE, šance pro šikovné zájemce bez praxe

"Nově akademii rozšiřujeme o pozici seřizovače CNC strojů. Zde je ale kromě manuální zručnosti nezbytné, aby zájemce měl základní představu o strojírenství. Spoustu věcí jsme ale schopní účastníky akademie sami naučit," doplňuje Lenka Maťátková.

DAKO-CZ je strojírenský podnik z východočeské Třemošnice s více než dvousetletou tradicí, který se zabývá výrobou brzdových systémů a komponentů pro kolejová vozidla. Tři čtvrtiny produkce společnosti směřuje na export. Firmě se v posledních letech velmi daří, v roce 2020 navzdory pandemii covid-19 dosáhla nejvyššího obratu v historii, který podle předběžných čísel přesáhl jednu a čtvrt miliardy korun. DAKO-CZ zaměstnává téměř 600 pracovníků.