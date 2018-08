Další spojení z Prahy do emirátů: Air Arabia dá linku do Šardžá

Arabské aerolinie Air Arabia začnou od prosince létat z Prahy do Šardžá, třetího největšího města Spojených arabských emirátů. Mezi Ruzyní a emiráty tak budou létat čtyři dopravci, napsal v neděli web zdopravy.cz, podle kterého firma v neděli zařadila lety do rezervačních systémů.

Společnost začne létat od 11. prosince, frekvence bude pětkrát týdně. Podle serveru cestujlevně.com vyjde zpáteční letenka na devět a půl tisíce korun. Konkurenční české SmartWings, které od zimy začnou létat do Dubaje, nabízí v prosinci zpáteční let i za zhruba osm tisíc korun. Od července létají do SAE aerolinie Emirates dvakrát denně a jednou denně společnost Flydubai.

Air Arabia jsou prvními nízkonákladovými aeroliniemi na Arabském poloostrově, létat začaly v roce 2003. Kromě své základny v Šardžá mají pobočky v Maroku či Egyptě. Firma má 52 airbusů A320-200, objednané také A321neo. Firma létá do více než 150 destinací.