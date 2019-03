Deficit zahraničního obchodu USA v lednu prudce klesl

Deficit zahraničního obchodu Spojených států v lednu, i díky oživení amerických dodávek sóji do Číny, prudce klesl. Snížil se o 14,6 procenta na 51,1 miliardy dolarů z prosincových 59,9 miliardy. Byl to největší pokles od března 2018. Export z USA v lednu vzrostl poprvé po třech měsících, vyplývá z údajů, které zveřejnilo americké ministerstvo obchodu.

Naopak vývoz amerického zboží do Číny se kvůli pokračujícím obchodním třenicím mezi oběma největšími světovými ekonomikami propadl na nejnižší úroveň za více než osm let. Politicky citlivý deficit zahraničního obchodu USA s Čínou se snížil o 6,4 procenta na 34,5 miliardy dolarů. Vývoz do Číny klesl o 22,3 procenta na 7,1 miliardy USD a byl nejníže od září 2010. Čínský dovoz do USA zeslábl v prvním měsíci roku o 9,6 procenta na 41,6 miliardy USD.

Celkový vývoz amerického zboží stoupl o 0,9 procenta na 207,3 miliardy dolarů. Dovoz se snížil o 2,6 procenta na 258,5 miliardy USD.

Americký prezident Donald Trump se snaží splnit slib, že se mu podaří snížit obchodní deficit se zbytkem světa, a v rámci tohoto boje zavedl cla na množství čínských produktů. Čína odpověděla zavedením vlastních cel na americké zboží. Obě země teď jednají o podmínkách ukončení obchodní války, která ohrožuje i globální ekonomiku.

Číňané slíbili, že budou nakupovat jako gesto dobré vůle více amerických sojových bobů. Celkový vývoz amerických sojových bobů tak v lednu podle agentury AP poskočil na 1,2 miliardy dolarů z 299 milionů dolarů v prosinci.

USA v lednu také vykázaly prudký nárůst vývozu osobních automobilů, nákladních vozidel a automobilových součástek.

Přední ekonomové se domnívají, že deficit je výsledkem ekonomické reality, kterou se novou obchodní politikou nepodaří změnit. Američané totiž podle expertů kupují více, než jsou schopni vyrobit. Tento výpadek tak musí vyplnit dovozem. Silná americká ekonomika také vybízí spotřebitele kupovat více zahraničního zboží, uvedla agentura AP.