Dermacol má nové logo, kanceláře i varnu kosmetiky

Nové logo hlásící se k legendárnímu make-upu a k mezinárodně populární Praze, nové sídlo firmy a nová varna barevných kosmetických hmot ve vlastní továrně v Brně. A samozřejmě i nové produkty: krycí, voděodolný a dlouhotrvající make-up Longwear Cover, stínové paletky Drama a Romance, luxusní srdíčková paletka na tvář, Collagen sérum a dva parfémy, doplňující stávající řadu dámských i pánských vůní. Takové jsou novinky konce roku 2019 u značky Dermacol, největšího českého výrobce kosmetiky.

Do světa s logem Dermacol Prague

"Ke změně loga v roce, kdy slavíme 30 let svobody, nás vedla celosvětově stoupající známost a prestiž města Prahy. Tu v zahraničí vnímají jako město romantiky, krásné architektury, hudby, kultury a nádherných žen," říká Věra Komárová, spolumajitelka rodinné společnosti Dermacol. "Podobně jako je Rimmel spojován s Londýnem, L´Oréal s Paříží, Maybelline s New Yorkem a Kiko s Milánem, je podle nás načase, aby mělo "svou" kosmetiku i hlavní město České republiky - a proto přicházíme s Dermacol Prague," uvádí.

Podle Věry Komárové jde zároveň o poctu legendárnímu, extrémně krycímu make-upu Dermacol Make-up Cover. Proslulý, dodnes oblíbený make-up byl vůbec prvním výrobkem, který vznikl ještě ve filmových ateliérech na Barrandově. "Jeho název Dermacol vznikl složením dvou latinských slov - derma-kůže a color-barva, čili barva na kůži," vysvětluje Věra Komárová a připomíná i původní logo výrobku Dermacol Filmstudio Barrandov Prague Make-up Cover. "Dnes tohoto make-upu prodáme přes 3 000 000 kusů ročně a najdete ho ve více než 70 státech. Recenzovalo ho už asi 100 youtuberů po celém světě a označili ho za "nejlépe krycí make-up na světě". Na Amazonu patří mezi TOP prodávané kosmetické produkty a z našeho celkového obratu tvoří jeho prodej přes 30 %. I proto jsme se rozhodli uctít tento úspěch tím, že původní logo Dermacol Filmstudio Barrandov Prague zjednodušíme na Dermacol Prague," říká Věra Komárová.

A hned přidává ještě další, už ryze obchodní důvod: obměna loga spolu s dalšími ochrannými prvky na obalech znesnadní případy kopírování produktů, s nímž se značka setkává hlavně při prodejích na internetu. "Online přímé prodeje se nám meziročně díky novým kanálům zpětinásobily. Takže jde nejen o návrat k naší zlaté tradici, ale i o investici do naší růžové budoucnosti," usmívá se ředitelka strategie.

Ženský ráj na zemi

Novou etapu v historii firmy odráží i její zbrusu nové sídlo. Dvě patra v kancelářském komplexu Avenir Park na Praze 5, kam se Dermacol přestěhoval z dosavadních prostor na Praze 6, zabírají téměř 1700 čtverečních metrů.

A pod vedením Věry Komárové byly už od začátku zařízeny s ohledem na zaměstnankyně, které jsou ve společnosti Dermacol nad muži v drtivé převaze. "Chtěly jsme vytvořit povznášející prostředí, které bude příjemné hlavně nám, ženám, což se podle dosavadních ohlasů povedlo. Krásné prostory, kde můžeme nejen pracovat, ale také se společně setkávat, bavit a vymýšlet nové věci, nás nesmírně povzbudily a zlepšily i celkovou firemní kulturu," uvádí Věra Komárová. A ukazuje Beauty Room - speciálně navrženou místnost sloužící jako výkladní skříň produktů, jichž má značka už víc než 1000. Určena je hlavně pro pravidelná jednání oddělení vývoje a marketingu, kosmetická školení, ukázky líčení, schůzky s obchodníky a prezentace exportním klientům.

Recepci lemují z obou stran průhledné panely, v nichž stoupají nekonečné proudy růžových bublinek. Společné prostory i kanceláře majitelů pak zdobí mnoho ikonických kousků slavných designérů a značek. Na stěnách najdete básně a příjemnou atmosféru navozují i rozmanitá křesílka, židle a pohovky ve tvaru růží, srdcí, mašlí nebo ženských rtů.

Varna pro dalších 20 let

Technickou novinkou je nová barevná varna, kterou nyní do plného provozu spouštějí v továrně na brněnské Lesné. "Základ varny pro barevné hmoty - tedy hlavně make-upy, ale i fluidy nebo oleje - tvoří dva nové kotle, z nichž má každý objem 1100 litrů. Spolu s digitálními technologiemi, umožňujícími přesně kontrolovat každý var, jde o nejmodernější typ zařízení, který je na trhu dostupný," vysvětluje Věra Komárová. "Třeba našeho legendárního krycího make-upu teď můžeme vyrobit až pětkrát víc, což znamená až 15 milionů kusů ročně. Investice činila asi 25 milionů korun a předpokládáme, že kapacita varny bude stačit na dalších 15 až 20 let," uvádí Komárová.

Rodinná česko-slovenská společnost manželů Vladimíra a Věry Komárových tak do budoucnosti hledí s optimismem. "Na domácím trhu s dekorativní kosmetikou jsme už několik let nejprodávanější značkou, naše prodeje rostou i ve světě a v příštím roce se vydáme dobývat další nové trhy, které vidíme v Brazílii, Polsku, Indii či USA. A daří se nám pronikat i do takových zemí jako je Izrael či Španělsko. Tradičně jsme silní v Saudské Arábii, Sýrii, Afganistánu, Jordánsku či Palestině," uzavírá Věra Komárová.

Více informací najdete zde.



Víte, že...?

Nové logo Dermacol Prague vychází ze své historické podoby navržené původně akademickým malířem a grafikem Karlem Dvořákem. Ten je pro Dermacol vytvořil už v 60. letech minulého století, kdy byla ještě značka spojena s Filmovým studiem Barrandov.

Nové sídlo Dermacol sdílí spolu s dalšími společnostmi jako například Axigon, Advivum nebo Alphaduct. I ty patří do portfolia majitele značky Vladimíra Komára.

Recepci a Beauty Room navrhl Lukáš Rus a studio ARCHDYNAMIC, které vytváří i "království krásy" neboli firemní prodejny značky Dermacol v České a Slovenské republice. Obrazy namalovala Kateřina Adámková, spravující mimo jiné dílo věhlasného výtvarníka Bořka Šípka. Mozaiky, fresky na zdech i dekoraci na toaletách vytvořila italská umělkyně žijící v Praze Silvia Vezzuto, autorka ikonických mozaik všech Dermacol značkových prodejen.

Názvy zasedacích místností Cover, Noblesse a Imperial jsou odvozeny od vlajkových produktů značky Dermacol.

Zaměstnankyně firmy mohou využívat kuchyňku rozdělenou důmyslným paravánem připomínajícím mořské řasy značky Vitra. S připravenou kávou se tu lze usadit na mašličkové židle Qeeboo, anebo se o kousek dál stulit do pohodlných křesílek ve tvaru srdce (opět Vitra a jde o slavné kousky designéra Vernera Pantona z roku 1958).

Velkorysý otevřený prostor určený pro velkou společnost rozveselují sedáky v podobě zajíců (Qeeboo) a osvětlují ho kulatá, napůl zlatá svítidla (Tom Dixon). Nepřehlédnutelná je i sedačka Bocca ve tvaru rudých rtů umístěná přímo u recepce je od italské společnosti Gufram.

Kancelář generální ředitele Vladimíra Komára zdobí křesílka ve tvaru zlatých lilií značky Edra, od níž jsou i měkoučká křesílka v podobě rudých růží. Kancelář Věry Komárové je vybavena ikonickými židlemi Panton Chrom od značky Vitra. Židle v této speciální "zrcadlové úpravě" byly vyrobeny v limitovaném počtu 333 ks a spolumajitelka značky Dermacol je hrdá, že její kosmetickou kancelář krášlí i tato mistrovská designérská díla.

Továrna na Lesné v Brně společnosti Dermacol patří a její součástí je i vlastní laboratoř pro vývoj kosmetiky. Ta je největším vývojovým centrem v jihomoravském kraji.