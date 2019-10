Devět procent majitelů vůbec nepečuje o svůj kotel. Vyplývá to z průzkumu portálu Ušetřeno.cz, který se během září uskutečnil na vzorku zhruba 900 respondentů napříč celou Českou republikou. Jiný průzkum, který si nechala zpracovat společnost Topíte.cz, upozornil na špatnou dostupnost topenářských služeb v ČR.

Topná sezona podle vyhlášky ministerstva průmyslu a obchodu trvá od začátku září do konce května. "Jednou ročně, nejlépe před topnou sezonou, by měl poučený majitel domu provést kontrolu kotle a rozvodů hlavně kvůli vyčištění a úpravě regulace. Naproti tomu revizi musí provést revizní technik, a to minimálně jednou za tři roky. Jeho úkolem je mimo jiné přezkoušet těsnost spojů a připojených zařízení. Poté vždy vystaví revizní zprávu," uvedla analytička Ušetřeno.cz Markéta Witoszová.

Na revizi kotle podle průzkumu portálu nejčastěji čekají zhruba měsíc - například v Praze nebo Středočeském kraji. Méně než dva týdny čekají obyvatelé kraje Jihomoravského. "O tom, že se má revize uskutečnit každé tři roky ví pouze osm procent oslovených," podotkla Witoszová. Pravidelnou revizi podle průzkumu asi polovina majitelů kotle.

Skoro polovina oslovených topí doma plynem, následuje ústřední topení (25 procent), elektřina (deset procent), dřevo (sedm procent), tepelné čerpadlo (pět procent) a uhlí (tři procenta).

Společnost Topíte.cz pak na vzorku 163 českých registrovaných firem a živnostníků po celé republice zkoumala, jaký je současný stav objednávek topenářských služeb. Na její e-mail se žádostí o kalkulaci odpověděla pětina z nich, požadovanou nabídku poslalo 6,7 procenta podnikatelů.

"ČR je vydáno zhruba 38.000 platných topenářských živnostenských oprávnění, ne všichni své řemeslo vykonávají. Topenáři živnostníci toho mají na svých bedrech za celý den hodně, kromě samotného řemesla řeší nákup materiálu, účetnictví, poptávky zákazníků, opravy, servis a mnoho dalšího," uvedl zakladatel a generální ředitel Topíte.cz Daniel Helcl. Firma podle něj proto vyvíjí systém, jak proces zjednodušit.