Dezinfekce s označením Anti-COVID se může prodávat do 11. září

Dezinfekce na ruce s označením Anti-COVID se může prodávat až do 11. září. Původně měl být produkt, který se v Česku vyráběl kvůli nedostatku dezinfekčních prostředků v souvislosti s pandemii koronaviru, stažen z trhu tuto sobotu. Ministerstvo zdravotnictví však možnost prodeje posunulo na maximální délku 180 dní, kterou umožňuje evropská legislativa. Na dotaz ČTK to ve středu uvedli mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu Štěpánka Filipová a ředitel Svazu chemického průmyslu Ivan Souček.

Evropské nařízení zavazuje výrobce dezinfekce získat na výrobu povolení. V případě nouze je však možná výroba bez povolení na základě receptury, což byl i případ tohoto výrobku.

České společnosti vyráběly dezinfekci na ruce Anti-COVID šest týdnů od poloviny března do konce dubna. Výroba, již umožnila výjimka ministerstva zdravotnictví, se uskutečňovala podle receptury, kterou doporučila Světová zdravotnická organizace (WHO). Původní termín ukončení prodeje v polovině května byl podle dřívějšího vyjádření ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) posunut na základě vyhodnocení došlých podnětů po dohodě s ministerstvem zdravotnictví. Nový srpnový termín byl následně posunut na září.

Filipová ve středu uvedla, že mimořádné povolení ministerstva zdravotnictví k výrobě prostředku Anti-COVID obdrženo celkem 33 subjektů - vyrábělo je 31 z nich, jeden poskytl plnící kapacity, jeden se nakonec do výroby nezapojil. "Do konce dubna bylo vyrobeno 9,19 milionu litrů biocidního prostředku Anti-COVID podle receptury WHO. Po 30. dubnu se již v tomto režimu nevyrábí. Do úterý bylo výrobci vyskladněno 8,57 milionu litrů. Tyto údaje musí výrobci MPO posílat maximálně s týdenním zpožděním. Údaji o prodejích v dalších stupních obchodního řetězce MPO nedisponuje," řekla mluvčí.

Podle dřívějších informací vyráběly dezinfekci Anti-COVID například firmy Čepro, Zenit, Ing. Petr Švec - Penta, Pragochema, Enaspol, DF Partner, Farmak Moravia, Rina, Druchema, Ethanol Energy, Preol, Aveflor, Aroma nebo Proxim.

Povolení výroby dezinfekce

Část dalších firem si stěžovala na chybějící povolení dezinfekci vyrábět, některé svazy si přitom stále stěžovaly na její nedostatek. Hospodářská komora ČR na začátku dubna uvedla, že podle jejích informací na povolení vyrábět dezinfekci čekalo už tehdy řadu dnů několik velkých společností. MPO tehdy argumentovalo tím, že i proto, že výroba dezinfekce Anti-COVID je omezena mimo jiné trváním nouzového stavu, umožnilo ministerstvo zdravotnictví od 24. března vyrábět dezinfekci na ruce podle receptury WHO všem subjektům, které podají do Registru chemických látek a prostředků příslušné oznámení.

"Biocidní přípravky, ať už dle receptury WHO, tak jiného složení, si v poslední době zaregistrovalo značné množství výrobců. Rovněž opadl enormní výkyv v poptávce z počátku března. V obchodní síti je tedy nyní k dispozici pestrá nabídka. Konec prodeje dezinfekce vyráběné v březnu a dubnu za mimořádných okolností pod značkou Anti-COVID by tedy neměl mít zásadní vliv na zákazníky, pomineme-li fakt, že nové výrobky jsou zpravidla dražší než ten původní vyprodávaný za akční ceny," řekla ve středu Filipová.

Souček ve středu uvedl, že zavedení výrobci pokračují ve výrobě svých značek dezinfekčních přípravků na bázi lihu. "Někteří noví výrobci, kteří začali dodávat na trh Anti-COVID zaregistrovali svou vlastní značku a získali nezbytná povolení a vyrábí dle požadavků trhu. Z původně 33 firem registrovaných na výjimku je to zhruba polovina," dodal