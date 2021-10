DIY design opět na scéně

Úspěšná spolupráce Hornbachu s designérským duem Herrmann a Coufal pokračuje. Po sérii DIY minimalistických lamp, které na prestižní přehlídce Designblok 2020 získaly ocenění Czech Grand Design 2020, představí designéři tento rok nový DIY objekt, variabilní policový systém TAGLIATELLE.

Tagliatelle je unikátní, variabilní regál, který může být sedátkem, botníkem, ale i knihovnou. Je vyroben bez použití spojovacího materiálu, nenajdete na něm žádné vruty, kolíky ani šrouby. Využívá rotační tvar ocelových pásů v kombinaci s gravitací, a vytváří tak pevné a stabilní spojení," vysvětlují Eduard Herrmann a Matěj Coufal. Tagliatelle propojuje tvrdost surové oceli s měkkostí masivního dřeva. "Povrch polic můžeme dle potřeby ošetřit voskem, olejem nebo mořidlem, pásovou ocel potom šelakem nebo antikorem proti rzi. Dalším povrchovým úpravám dle vaší fantazie se meze nekladou, do it yourself," vybízejí designéři.

Myšlenka vyrobit si designový kousek vlastníma rukama vychází z principů DIY a nomádského nábytku. Poprvé tento fenomén z designérského hlediska popsali a teoreticky uchopili Victor Papanek a James Hennesey v knize Nomadic Furniture. Následoval je Enzo Mari s publikací Autoprogettazione.

Tagliatelle volně navazuje na prvotní sérii DIY svítidel Tension, Lift a Balance, která vznikla v roce 2020 a kterou ocenila i odborná veřejnost nominací na cenu EDIDA 2021 - Elle Decoration a absolutním vítězstvím CZECH GRAND DESIGN 2020. Stejně jako u svítidel, i v tomto případě Hornbach umístil návod na výrobu na své webové stránky, kde je volně ke stažení.

Dostupný design díky Hornbachu

"Hornbach je tu odjakživa pro zapálené machry, a tím myslíme i ženy. Pomáháme jim realizovat jejich projekty a inspirovat je možnostmi, které námi prodávaný sortiment poskytuje - tedy dát materiálu nové určení. Výroba Tagliatelle nejprve prověří vaši zručnost, abyste se na konci mohli těšit z originálního výrobku, jehož design pochází z vyhlášeného českého designového studia. Jsem rád, že jsme mohli opět spojit síly s moderním a entuziastickým duem H&C, jehož tvorba je nejen osobitá, ale i použitelná v každodenním životě a ctí myšlenku DIY. Praktičnost, jednoduchost, estetika a cenová dostupnost jsou hesla, která razíme i u nás," vysvětluje David Kolář, marketingový ředitel společnosti Hornbach pro Českou republiku a Slovensko.

Jednoduchost, udržitelnost, možnost svůj nábytek složit a znovu rozložit, vytvořit si k dané věci vztah vlastní výrobou, přiblížit design všem lidem, takové jsou DIY projekty dua Herrmann & Coufal a takový je i Tagliatelle.

Celý návod pro sestavení policového systému Tagliatelle naleznete na www.hornbach.cz/diydesign

Uvedení návrhu designových objektů navazuje na další drobné projekty, za kterými Hornbach stojí. Kutilům nabízí například neotřelé nápady na výrobu interiérového i venkovního nábytku z dřevěných palet a bedýnek Buildify. Všechny tyto projekty mají jedno společné - praktičnost a nadčasový vzhled, který jen tak z módy nevyjde.