Do CEFC Europe vstupuje skupina CITIC Group

Čínská investiční skupina CEFC Europe přivádí podle informací Týdne do České republiky 156. největší firmu světa. Téměř poloviční podíl v ní získá státem vlastněná společnost CITIC Group.

CITIC Group patří podle žebříčku Global Fortune 500 k největším společnostem světa. S obratem v přepočtu kolem 730 miliard korun jí patří 156. příčka. Firma spravuje aktiva v hodnotě 930 miliard dolarů (18,6 bilionu korun). Podle informací serveru TÝDEN.CZ získá v CEFC Europe 49procentní podíl.

Ke vstupu společnosti CITIC do CEFC dochází jen týden poté, co čínská mateřská společnost posílila kapitál ve své evropské pobočce CEFC Europe o 13,5 miliardy korun. Ta má své investiční portfolio především v oblastech financí, letectví a cestovního ruchu, průmyslu a výroby, realitách či sportu. V Česku vlastní podíly například ve společnostech Travel Service, Pivovary Lobkowicz nebo ve fotbalové Slavii.

Potvrzení česko-čínské spolupráce

Na základě rozhodnutí prezidenta České republiky jednala v minulém týdnu delegace v čele s kancléřem Vratislavem Mynářem s představiteli regionální vlády města Šanghaje, kde sídlí společnost CEFC, za přítomnosti představitelů dalších příslušných úřadů a institucí. Šanghaj je jedním z nejvýznamnějších regionálních partnerů České republiky v rámci obchodní a ekonomické spolupráce a participuje na řadě projektů One Belt One Road. Všechny zúčastněné strany se shodly na podpoře projektů česko-čínské spolupráce a projektů CEFC Europe v rámci One Belt One Road v ČR.

V průběhu návštěvy Šanghaje se delegace setkala také s vedením společnosti CEFC China v čele s prezidentem Chan Chautem. CEFC China i nadále považuje projekty v České republice za jednu ze svých priorit a přikládá jim velkou důležitost. Vedení CEFC China také jednoznačně potvrdilo garanci splacení půjčky u J&T Group, a to nejdéle v řádném termínu ke dni splatnosti. Deklarována byla rovněž pokračující plná podpora nejen ziskovým projektům, ale i rozvoji neziskových aktivit, jako jsou Centrum tradiční čínské medicíny a SK Slavia Praha.

Důkazem toho, že české projekty jsou pro čínskou stranu velmi důležité, je, že do CEFC Europe jako minoritní akcionář vstupuje silná čínská společnost s rozsáhlými aktivy v Číně i v zahraničí. Její zapojení bude znamenat otevření nových příležitostí a využití synergií mezi aktivy obou společností na trzích celého světa.

Společnost CEFC Europe považuje vstup nového akcionáře za velkou příležitost a výhodu vzhledem k tomu, že se jedná o jednu z nejsilnějších a nejprestižnějších čínských společností s bohatými mezinárodními zkušenostmi. "Rozvoj našich projektů bude nadále pokračovat a těšíme se na spolupráci s novým akcionářem. Vidíme řadu synergií mezi jeho aktivitami a aktivitami CEFC Europe nejen v Číně, ale po celém světě," uvedla Marcela Hrdá, výkonná viceprezidentka CEFC Group (Europe) Company, a. s.

Čínská strana delegaci mimo jiné informovala o tom, že předseda představenstva CEFC China Ye Jianming, o jehož vyšetřování či obvinění se spekuluje v médiích již několikátý týden, je vyšetřován pro podezření z porušení zákona. Samotná společnost CEFC China však vyšetřována není. "Vyšetřování není vedeno proti právnické osobě CEFC China," potvrdila v prohlášení Kancelář Pražského hradu.

"Považujeme za mimořádně důležité oficiální potvrzení informace o tom, že samotná skupina CEFC China jako právnická osoba není předmětem vyšetřování čínských úřadů," dodal Pavel Bednář, mluvčí CEFC Europe.

S ohledem na připravovanou změnu v akcionářské struktuře skupiny však CEFC stahuje žádost o navýšení svého podílu ve skupině J&T Finance Group, kterou podala k ČNB. "Společnost bude se svými partnery jednat o dalším pokračování tohoto projektu v nové situaci vstupu minoritního akcionáře do CEFC Europe," dodal mluvčí Bednář.

Státem vlastněná společnost CITIC Group má ve svém portfoliu více než pět tisíc společností, které řídí skrze čtyřicet přímých dceřiných společností, z nejrůznějších odvětví včetně bankovnictví (CITIC Bank, CITIC Trust nebo CITIC Securities), realit (CITIC Real Estate), infrastruktury a stavebnictví (CITIC Construction), energetiky (CITIC Resources či CITIC Mining International), strojírenství (CITIC Heavy Industries či CITIC Dicastal) nebo sportu. Je hlavním sponzorem čínské fotbalové Superligy a akcionářem jednoho z nejlepších čínských fotbalových týmů Beijing Guoan. Své aktivity rozvíjí ve více než stovce zemí světa, mimo jiné také ve Spojených státech, Kanadě, Austrálii či na Novém Zélandu.

Čtyřicetiletá historie

CITIC Group byla založena v roce 1979 jako první čínská investiční společnost s cílem přilákat zahraniční kapitál, představit moderní technologie a zavádět nejnovější mezinárodní postupy do fungování a řízení podniků. Zakladatelem a prvním předsedou představenstva byl Žung I-žen, pátý čínský viceprezident a jeden z nejbohatších Číňanů, jenž měl zásadní podíl na zavádění tržních principů v celé zemi.

Před deseti lety se o CITIC Group Corporation mluvilo jako o jednom z kandidátů na převzetí americké banky Morgan Stanley, která se dostala do potíží kvůli ekonomické krizi. Z obchodu ale nakonec sešlo. Loni pak firma, jež je zalistovaná na hongkongské burze, patřila mezi skupinu společností, která od fastfoodového řetězce McDonald's odkoupila většinový podíl v jeho 1500 čínských a hongkongských obchodech za více než dvě miliardy dolarů.