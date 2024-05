Do dvou let plánuje více než polovina Čechů změnu bydlení

Podle nejnovějšího průzkumu společnosti IKEA, který zkoumal vztah Čechů k domovu, plánuje v příštích dvou letech změnit své bydlení více než polovina respondentů. Zjištění ukazují, že 68 % respondentů považuje svůj domov za nejpříjemnější místo pro trávení času. Navíc se má 27 % Čechů v plánu stěhovat a další čtvrtina chce investovat do rekonstrukce svého stávajícího bydlení. V reakci na tuto potřebu spustila IKEA v květnu nový plánovací nástroj IKEA Kreativ, který je součástí mobilní aplikace a který je možné používat také v desktopové verzi na webu IKEA.cz. Umožňuje uživatelům efektivně a kreativně plánovat interiéry svých domovů v rozšířené realitě.

Pravděpodobnost stěhování se snižuje s věkem respondenta. Zatímco mezi členy generace Z uvažuje o stěhování 55 % lidí, u baby boomers je to pouze 12 %. Starší generace mají také větší sklon k renovaci svého současného bydlení než generace mladší (25 % oproti 17 % u generace Z). Vlastníci domů se stěhují méně pravděpodobně než nájemníci, ale častěji se rozhodují pro renovaci.

Mezi hlavními důvody, proč respondenti plánují stěhování, jsou touha po větším prostoru (24 %), odchod z obývané lokality (16 %), snížení životních nákladů (16 %), přiblížení se k práci, škole či rodině (11 %) a v neposlední řadě také touha po ekologičtějším bydlení (11 %). Tato data reflektují rostoucí trend v hledání komfortnějšího a udržitelnějšího bydlení mezi Čechy. "Rozhodování o stěhování či rekonstrukci je často motivováno přáním vytvořit prostor, který je nejen esteticky příjemný, ale také plně funkční a odpovídá životnímu stylu obyvatelů bytu či domu," říká Katalin Andor, Consumer and Customer Insights Manager z IKEA Česká republika, Maďarsko a Slovensko.

Češi si doma rádi užívají svou osobní svobodu

Až 28 % Čechů se občas oddává tanci nebo zpěvu, když jsou sami. Zajímavostí je, že Češi jsou ochotni se před ostatními členy domácnosti skrývat více než dvakrát častěji oproti světovému průměru, například v koupelně (17 % oproti 7 % celosvětově). Tato tendence se s věkem snižuje; zatímco u generace Z to dělá 25 %, u generace baby boomers je to pouze 7 %. Více než čtvrtina Čechů uvedla, že chodí doma občas nazí (27 %). Celkem 9 % Čechů a 25 % majitelů domácích zvířat tvrdí, že to jsou právě jejich mazlíčci, kdo vládne domovu. Tato data odrážejí to, že Češi vnímají svůj domov jako prostor pro vyjádření sebe sama a pro neformální chvíle pohody.

"Domov je pro Čechy nejen místo k odpočinku, ale i prostor, kde mohou být zcela sami sebou," uvádí Katalina Andor a dodává: "Ať už jde o taneční vystoupení v obývacím pokoji, chvilku klidu v koupelně, nebo svobodu být doma sám sebou, naše zjištění ukazují, že domácí prostředí je klíčové pro osobní vyjádření a pohodu."