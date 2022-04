Do kolika let si lze vzít hypotéku? Do čtyřiceti je ještě šance dosáhnout na maximální dobu splatnosti

Hypotéku je dobré uzavřít do čtyřiceti let věku. Takoví žadatelé si totiž můžou sjednat až třicetiletou dobu splatnosti a díky tomu platit nižší měsíční splátky. Ti, co se rozhodnou pro hypotéku například až v padesáti letech, musejí počítat s kratší dobou splatnosti i vyššími měsíčními splátkami. Nejmírnější podmínky pro získání úvěru platí u žadatelů do 36 let.

Věk je jedním ze zásadních parametrů při sjednávání hypotéky. Limituje totiž dobu splatnosti úvěru na bydlení. Každá banka si stanovuje určitou maximální věkovou hranici, do které musí být poskytnutý úvěr splacen. "Jednotlivé banky přistupují k věku žadatele trochu jinak, proto některé umožňují splácet například do 65 let, jiné mohou připustit několik let navíc. Ideální doba na sjednání první hypotéky je mezi 28 a 36 lety. V tomto vstupním věku si totiž stále můžete zvolit nejdelší možnou dobu splatnosti, a snížit si tak výši měsíční splátky hypotéky," uvádí Veronika Hegrová z fintech startupu hyponamíru. O hypotéky má ovšem zájem i početná skupina starších žadatelů. Podle letošního průzkumu bylo 28 procent zájemců o on-line hypotéku ve věku 37 až 44 let a dalších 22 procent se dokonce zařadilo do kategorie 45 a více let.

Mírnější limity hypoték pro mladší žadatele

Od dubna letošního roku se musejí banky řídit nově nastavenými limity ukazatelů pro poskytování hypoték. U žadatelů do 36 let platí mírnější podmínky pro získání úvěru. Tito zájemci o hypotéku na bydlení si musejí připravit minimálně 10 % z hodnoty nemovitosti stanovené bankou z vlastních zdrojů (pozn. max. hranice ukazatele LTV je 90 %). Veronika Hegrová k tomu dodává: "Současně musejí být splněny podmínky u dalších dvou ukazatelů. Nejvyšší přípustná hranice hodnoty příjmového ukazatele DTI je aktuálně 9,5 a vypočtený ukazatel dluhové služby DSTInesmí překročit hodnotu 50 %."

Starší žadatelé jsou v nevýhodě

Zájemci o hypotéky starší 36 let musejí počítat s přísnějšími limity ukazatelů. Pokud se rozhodnou financovat vlastní bydlení hypotékou, musejí si připravit minimálně 20 % z vlastních úspor. Maximální limity ukazatelů DTI a DSTI jsou 8,5 a 45 %. Méně času na splacení hypotéky znamená vyšší měsíční splátku úvěru. Při současných cenách nemovitostí a úrokových sazbách dosáhnou na hypotéku především jednotlivci a rodiny s nadprůměrnými příjmy.