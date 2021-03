Do kryptoměn investovalo podle průzkumu osm procent Čechů

Do nákupu některé z kryptoměn dosud investovala necelá desetina Čechů. Další přibližně pětina lidí o nákupu uvažuje. Vyplývá to ze čtvrtečních výsledků průzkumu společnosti STEM/MARK. Nejznámější kryptoměnou v Česku podle něj zůstává bitcoin, s výrazným odstupem následují ethereum a litecoin.

Do nákupu kryptoměny investovalo osm procent Čechů, téměř výhradně muži. Dalších 17 procent nákup zvažuje a 13 procent o něm uvažovalo, ale nakonec si to rozmyslelo. Jako důvody, proč investici do kryptoměny neuskutečnili, uváděli riziko, nedůvěru a nestabilitu.

Podíl respondentů, kteří do kryptoměny investovali nebo o tom přemýšlejí, se od posledního průzkumu v roce 2018 prakticky zdvojnásobil. Naopak počet lidí, kterým pojem kryptoměna nic neříká, klesl za tři roky z 24 na devět procent.

"O investici do kryptoměn přemýšlí čtvrtina mužů," uvedl autor výzkumu Jan Burianec ze STEM/MARK. Mezi respondenty do 30 let je to podle něj dokonce téměř 30 procent.

Právě mladší generace kryptoměnám věří nejvíc. Tři čtvrtiny respondentů ve věku do 30 let souhlasily s výroky, že kryptoměny mají na trhu budoucnost a že budou hojně využívané. Naopak jen pětina mladých kryptoměnám nedůvěřuje.

Téměř synonymem pro kryptoměnu je v Česku bitcoin. Znalo ho 95 procent účastníků výzkumu. "S trochou nadsázky můžeme říci, že bitcoin má mezi kryptoměnami podobné postavení jako Coca-Cola mezi limonádami," uvedl Burianec. A dodal, že znalost bitcoinu stoupla za tři roky téměř o 20 procentních bodů.

Zhruba čtvrtina respondentů zná ethereum a litecoin. Přibližně pět procent neznalo název žádné kryptoměny.

Vyšší znalost konkrétních názvů průzkum potvrdil opět mezi muži a mladšími lidmi. Ve věkové skupině do 30 let se znalost názvů kryptoměn ethereum a litecoin blíží téměř 40 procentům.

Data pro průzkum sbírala agentura STEM/MARK na začátku března. Zapojilo se do něj 487 respondentů ve věku od 15 do 60 let reprezentativních pro internetovou populaci.

V Česku se letos v lednu a únoru prodaly bitcoiny a další kryptoměny za 1,5 miliardy korun. Zájem o kryptoměny podle obchodníka Bitstock.com letos roste meziročně na pěti až šestinásobek. Důvodem je mimo jiné prudké zvýšení kurzu bitcoinu. "Od začátku roku se cena bitcoinu zdvojnásobila na současných 57 tisíc USD, tedy asi 1,2 milionu korun, a přes krátkodobé výkyvy stále roste. Experti očekávají brzké překonání další psychologické hranice 60 tisíc USD. Zájem o bitcoiny v současnosti mají i menší investoři, kteří v nich jako v digitálním zlatě vidí alternativní možnost investování," uvedl ředitel Bitstock.com Martin Stránský.