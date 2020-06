Do vesmíru v pátek vyletí raketa Vega s českou vlajkou na plášti

Raketa Vega s českou vlajkou na plášti a součástkou vyrobenou v Brně má z Francouzské Guyany odstartovat v pátek. Předchozí termín startu byl zrušen kvůli koronaviru. Česká vlajka je na raketě proto, že brněnská firma S.A.B. Aerospace vyrobila vrchní část rakety, takzvaný dispenser. Firma na plánovaný start rakety upozornila v tiskové zprávě.

Evropské rakety startují z kosmodromu v Kourou ve Francouzské Guyaně v Jižní Americe. Původně měla Vega startovat na podzim, její první start však zdržely problémy na straně výrobce rakety. Druhý termín pak zkomplikovala světová pandemie koronaviru.

Dispenser od brněnského výrobce je podle firmy unikátní tím, že ač váží 252 kilogramů, může nést až tunu a půl nákladu. Tímto nákladem jsou malé nebo úplně nejmenší družice, které raketa vynese na oběžnou dráhu. O vypuštění takových zařízení má zájem řada firem i univerzit nebo vědeckých pracovišť. Dosud to však bylo velmi nákladné.

"Dříve museli zájemci o vynesení nákladu do vesmíru čekat někdy až dva roky na čekací listině, než se uvolní místo pro několik málo satelitů po boku nějakého většího. Poté musela firma odvézt satelit do Francouzské Guyany a postarat se o kompletní administraci. Jistě si dokážete představit náročnost celé operace - jen náklady na jedno vypuštění rakety VEGA jsou 40 milionů eur (asi miliarda korun)," uvedl ředitel S.A.B. Aerospace Petr Kapoun.

Zapojení brněnské firmy do vesmírného programu a vyvinutí dispenseru s mimořádnou nosností tento krok pro společnosti z Česka výrazně zjednodušil. "Dnes nám klient přiveze satelit do Brna, my ho v naší laboratoři umístíme společně třeba s 50 dalšími satelity na dispenser, a protože je naše hala klasifikována jako celní sklad, může z něj osazený dispenser putovat rovnou na kosmodrom, kde je připevněn na raketu a následně startuje," uvedl Kapoun.

Dispenser z Brna může nést 16 menších nebo 96 nejmenších satelitů. Díky vývoji této součástky se na plášť rakety dostala i česká vlajka. "Ve chvíli, kdy chcete dodávat součástku do rakety, musíte mít nejen know-how, ale daná země musí do projektu vložit peníze. Za to dostane umístění vlajky na raketě i možnost rozhodovat. Dosud se jenom šest zemí podílelo na programu raket Vega a Česko je sedmou," dodal Kapoun.