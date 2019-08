Dovolená snů. Kam by Češi vyrazili, kdyby vyhráli v loterii?

O milionových výhrách sní snad úplně každý. A téměř všichni mají předem jasno, jak by se získanou částkou na svém kontě naložili. Jednou z položek je dovolená. O jakých destinacích Češi sní? A jak vypadá dovolená skutečných miliardářů?

Nové auto, byt či investice? Češi mají, co se utrácení peněz, které by nabyli v loterii, jasno - téměř tři čtvrtiny dotázaných by v případě výhry okamžitě vyrazili na dovolenou, kterou původně neměli v plánu, případně by změnili cílovou destinaci. Podle průzkumu společnosti Sazka drtivá většina Čechů tráví dovolenou v Evropě. Pokud by však měli dost peněz, vyrazili by na jiný kontinent. Nejvíce je lákají země jako Spojené státy, Karibik, Maledivy nebo třeba Seychely a Srí Lanka.

Jak však vypadá dovolená skutečných miliardářů? I kdyby mohli vyjet kamkoliv, kam ukážou prstem na mapě, nakonec nejčastěji tráví volný čas v Česku, Chorvatsku, Slovensku, Itálii nebo Bulharsku. "Do Sazky každý týden dorazí několik výherců pro milionovou částku. Většina z nich se nám svěří, že peníze nakonec nijak zásadně neovlivní jejich letní dovolenou. A tak jako každý rok vyrazí do klasických dovolenkových zemí," říká mluvčí společnosti Sazka Václav Friedmann.

Cíle nových milionářů kopírují cestovatelské trendy všech Čechů. Podle Friedmanna získané peníze použijí výherci úplně jinak. "Nejčastěji si zařídí lepší bydlení, splatí úvěr nebo si koupí nové auto," doplňuje.

SEN REALITA Kam by Češi vyrazili, pokud by vyhráli milion? Kam jezdí skuteční milionáři? 1. Karibik 1. Česko 2. Maledivy 2. Chorvatsko 3. Amerika 3. Slovensko 4. Japonsko 4. Itálie 5. Austrálie 5. Bulharsko

Zdroj: Sazka