Dovoz ojetin se v lednu propadl o pětinu na 10 279 aut

Dovoz ojetých aut ze zahraničí v lednu klesl meziročně o 22 procent na 10 279 vozů. Jejich průměrné stáří poprvé dosáhlo 11 let a podíl aut starších deseti let se zvýšil o čtyři procentní body na 56,5 procenta. Vyplývá to z údajů Svazu dovozců automobilů.

Pozici nejvíce dovážené značky uhájila domácí Škoda s 2412 vozy, druhý je Volkswagen s 2037 dovezenými ojetinami a třetí Ford s 837 vozy. Následují BMW a Mercedes-Benz.

"Zatím se nezdá, že by mohlo dojít k nějakému zásadnějšímu růstu. Více ukáže až březen, který bude prvním srovnatelným měsícem z hlediska dopadů pandemie koronaviru. Nadále platí, že ojetin je na domácím trhu nedostatek, což šroubuje jejich ceny nahoru a pravděpodobně nelze čekat, že by na to měly dovozy v blízké budoucnosti mít nějaký zásadnější vliv," uvedla generální ředitelka autobazarů AAA Auto Karolína Topolová.

Češi si v lednu dovezli mimo jiné také tři vozy Ferrari a tři modely Lamborghini a stejný počet trabantů. Mezi dováženými auty byla také jedna Volha nebo šest vozů Bentley.

Stejně jako u ojetin klesl v lednu i trh nových vozů. Prodej se snížil o 22,7 procenta na 14.794 vozů. Trh negativně ovlivnila koronavirová opatření a konec méně přísné emisní normy Euro 6 DG v prosinci minulého roku.