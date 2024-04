DPP vypsal tendr za 86 miliard korun na vlaky bez řidiče pro linky metra C a D

Pražský dopravní podnik (DPP) vypsal tendr s předpokládanou hodnotou zhruba 86 miliard korun bez DPH na nákup automatizovaných vlakových souprav určených pro linky metra C a D. Součástí zakázky budou také další potřebné technologie a úpravy stanic a dep. ČTK to dnes v tiskové zprávě sdělil vedoucí komunikačního odboru DPP Daniel Šabík.

DPP předpokládá vybrání dodavatele a uzavření smlouvy s ním v říjnu 2025, dodávka vlaků by se měla podle dřívějších informací uskutečnit po roce 2029.

Tendr předpokládá nákup 53 souprav na linku C, 16 pro budovanou linku D a zahrnuje také nutné úpravy metra, jako jsou bezpečnostní stěny na nástupištích, nový dispečink pro obě linky, modernizace depa Kačerov a vybavení depa Písnice. V podmínkách je také zajištění údržby, v případě vlaků po dobu 35 let, u nástupištních stěn a dopravního systému pak na 25 let. Právě údržba bude podle odhadu DPP tvořit zhruba dvě třetiny hodnoty zakázky, peníze na ni se budou vyplácet průběžně.

Výběr dodavatele bude mít formu takzvaného soutěžního dialogu, kdy se výběru účastní více soutěžících splňujících profesní způsobilost a požadavky DPP na kvalifikaci. Ti dostanou za úkol mimo jiné spočítat simulaci provozu na obou linkách se zohledněním údržby a zálohy, podle které stanoví nutný počet souprav. Ten se tak od předpokládaných počtů ještě může na základě soutěže mírně změnit.

Soupravy se budou skládat z pěti průchozích vozů a v případě nutnosti je bude možné řídit i manuálně. "Pokud vše půjde podle předpokládaného harmonogramu, do konce letošních letních prázdnin bychom měli mít dokončenou kvalifikační fázi tendru a na podzim začneme s fází soutěžního dialogu, který poběží zhruba do příštího léta," uvedl ředitel DPP Petr Witowski.

Soutěžní dialog je podle něj sice časově náročnější, ale umožní podniku průběžně se zájemci o zakázku komunikovat a upřesňovat technické detaily. Ředitel dodal, že zadávací podmínky tendru nechal podnik posoudit protikorupční organizaci Transparency Interational.

Witowski dříve řekl, že po podpisu smlouvy s dodavatelem budou v letech 2026 a 2027 následovat přípravné práce a vývoj samotných vozů. V letech 2027 až 2028 by pak měly být vyrobeny první vozy a následovat by měla jejich certifikace a homologace, na kterou naváže v letech 2028 až 2029 zkušební provoz.

Podnik chce nasazení vlaků na lince C zajistit bez toho, aby bylo nutné úplně zastavit provoz metra. Automatizace umožní na přetížené lince snížit minimální intervaly z nynějších 115 na 90 sekund. V případě linky D se s automatickým provozem počítá od počátku, v úseku mezi Pankrácí a Novými Dvory plánuje podnik nejprve nasazení deseti vlaků, zbytek dodá vybraný dodavatel po výzvě.