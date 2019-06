Draghi: Pokud inflace nestoupne, dále uvolníme měnovou politiku

Pokud inflace nestoupne, uvolníme měnovou politiku ještě více, řekl šéf Evropské centrální banky (ECB) Mario Draghi. Jako nástroje jak pomoci ekonomice eurozóny zmínil na výroční konferenci ECB v portugalském městě Sintra možné opětovné snížení již nyní rekordně nízké základní úrokové sazby a případné obnovení stimulačního programu nákupu aktiv.

Meziroční tempo růstu spotřebitelských cen v eurozóně v květnu podle zveřejněných údajů Eurostatu činí 1,2 procenta. ECB ale usiluje o to, aby se inflace v eurozóně pohybovala těsně pod dvěma procenty. Sama nicméně ve své prognóze odhaduje, že letos ceny v eurozóně povyrostou jen o 1,3 procenta a v roce 2020 pak o 1,4 procenta.

Centrální banka loni v prosinci ukončila program nákupů dluhopisů, jehož prostřednictvím napumpovala do ekonomiky nově natištěné peníze v hodnotě 2,6 bilionu eur (zhruba 67 bilionů korun). Nadále však hospodářský růst a inflaci v eurozóně podporuje rekordně nízkými úrokovými sazbami.

Draghi uvedl, že ve světle chybějícího zvyšování inflace "je zapotřebí další stimulace" a že banka využije veškerý prostor, jaký jí její pravomoci umožňují, aby inflaci přiblížila svému dlouhodobému cíli. Dodal, že ECB zváží své možnosti "v následujících týdnech", což podle agentury Reuters naznačuje, že příslušné kroky přijdou spíše v kratším než v delším časovém horizontu.

Na úterní slova šéfa orgánu, který řídí měnovou politiku eurozóny, zareagovaly finanční trhy. Euro oslabilo o půl centu a výrazně se snížily výnosy na evropských kapitálových trzích. Na rekordní minimum minus 0,30 procenta klesl výnos desetiletých německých vládních dluhopisů. Akciové trhy ale výroky Draghiho spíše posílily.

K Draghiho výrokům se vyjádřil americký prezident Donald Trump. "Mario Draghi právě oznámil, že (evropskou) ekonomiku by mohla podpořit nová opatření, což okamžitě oslabilo euro k dolaru," napsal šéf Bílého domu na twitter a dodal, že to EU dává "nespravedlivou výhodu" vůči Spojeným státům. "Praktikují to už roky spolu s Čínou a dalšími," uvedl Trump.