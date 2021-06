Drobné zásilky z e-shopů mimo EU zůstanou ještě osvobozeny od DPH

Poštovní zásilky ze zemí mimo EU zůstanou ještě nějaký čas osvobozené od daně z přidané hodnoty bez ohledu na svou hodnotu. Důvodem je, že Parlament ještě neschválil novelu zákona o DPH, která v reakci na evropskou směrnici ruší osvobození od daně u zásilek do 22 eur (asi 560 korun). Sněmovna ji schválila začátkem června, Senát by ji měl schvalovat 22. července. Evropská směrnice, která zavádí řadu změn u DPH, vstupuje v účinnost právě k 1. červenci.

Do doby nabytí účinnosti zákona bude platit současná právní úprava, a tedy dovoz malých zásilek do ČR do hodnoty 22 eur bude osvobozen od daně, sdělilo ve středu ministerstvo financí. Účinnost zákona je navržená tak, aby platil nejdříve od 1. července nebo od prvního dne po vyhlášení ve sbírce.

Novela zákona zavádí místo dosavadního pojmu zasílání zboží nový termín prodej zboží na dálku. Prodejem dovezeného zboží na dálku se pak bude rozumět situace, kdy někdo prodává zboží na dálku s tím, že ho odešle nebo přepraví na území EU ze třetí země. Opatření má za cíl narovnat podmínky na trhu, protože obchodníci ze zemí EU včetně Česka musí jako plátci DPH daň odvádět, ale firmy ze zemí mimo unii jsou u zásilek do 22 eur zvýhodněny.

Do EU ročně dorazí z čínských e-shopů přes 150 milionů malých zásilek osvobozených od DPH. Podle údajů České pošty počet takových drobných zásilek v ČR stoupá. V roce 2019 jich bylo 28 milionů, o rok dříve 25 milionů. Česká pošta už minulý týden oznámila, že jakmile bude zákonem stanoveno jasné datum, od kdy bude povinnost DPH platit i za zásilky malé hodnoty, je připravena s klienty řešit výběr daně.

"Zákazníci by si před nákupem měli uvědomit, že celní poplatky a DPH mohou nakonec i převýšit původní hodnotu zásilky. Hrozí to zejména u drobného příslušenství k mobilům, dosud často objednávaného z čínských e-shopů," upozornil Luděk Procházka z celní společnosti Gerlach. Nová pravidla se kvůli brexitu dotknou i drobných zásilek z Británie.

Ministerstvo financí také uvedlo, že obchodníci se však budou moci již od 1. července dovolávat takzvaného přímého účinku evropské směrnice, která přináší i další změny než jen zrušení daňového osvobození. Finanční i celní správa proto umožní podnikatelům postupovat podle nové unijní úpravy. Jde například o vstup do zvláštního systému jednoho správního místa. Podle ministerstva by jim to mělo ulehčit povinnosti.

Poradenská firma BDO uvádí, že firmy tak budou moci od čtvrtka využívat aplikaci daňové správy IOSS pro zjednodušení odvodu DPH v rámci EU. "České firmy, které dováží toto drobné zboží z Číny přímo konečným spotřebitelům například v Německu, již nebudou muset platit v zemi dovozu DPH separátně, ale v rámci IOSS jej zaplatí v Česku. Využívání IOSS je ale dobrovolné. V případě, že firma nebude registrovaná do IOSS, DPH bude podle nových pravidel většinou účtováno konečnému spotřebiteli," uvedl Petr Linx z daňového oddělení poradenské společnosti BDO.