Drobní investoři drží historicky největší podíl kryptoměny bitcoin. Podle údajů společností GlassNode a IntoTheBlock, na které se odvolává server Yahoo Finance, ho mají v rukou zhruba 17 procent. GlassNode definuje drobného investora jako držitele jakékoli kryptoměnové peněženky s méně než deseti bitcoiny. Ta má aktuálně hodnotu zhruba 168 300 USD (3,8 milionu korun).

Procento bitcoinů, které se nehýbalo po dobu nejméně jednoho roku, bylo podle údajů firmy IntoTheBlock v pondělí také rekordně vysoké. Tvořilo téměř 70 procent z celkového počtu této nejznámější kryptoměny.

"Ještě to není dokonalé, ale na 12 let staré aktivum solidní a rozhodně se to ubírá správným směrem," napsal na twitteru blockchainový analytik z firmy Reflexivity Research Will Clemente. Zásoba bitcoinů se podle něj časem rozptýlí, zatímco běžná měna se bude soustřeďovat v rukou takzvaných velryb, jak se přezdívá velkým investorům.

Většinu bitcoinů podle některých zpráv před dvěma lety kontrolovala pouhá dvě procenta kryptoměnových peněženek. To vyvolávalo kritiku, že vlastnictví měny navržené tak, aby ji nikdo - ani její tvůrce nebo jiní jednotlivci, skupiny či vlády - nemohl ovlivňovat, padělat, zabavovat účty či ovládat její peněžní toky nebo způsobovat inflaci, je v praxi koncentrované v rukou velkých hráčů.

Indická centrální banka ve středu varovala, že příští finanční krize vzejde ze světa soukromých kryptoměn. Banka dlouhodobě prosazuje názor, že kryptoměny by měly být zakázány, protože podle ní nemají žádnou vnitřní hodnotu a představují rizika pro makroekonomickou a finanční stabilitu.