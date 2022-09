Druhá etapa rezidenčního projektu Evergreen Ďáblice nabývá obrysy. Do prodeje míří další byty

Zahradní čtvrť vznikající na místě bývalého brownfieldu ve starých Ďáblicích se ukazuje jako mimořádně atraktivní. Společnost Doma je Doma tak přidává další nemovitosti do prodejní nabídky a pokračuje výstavbou 2. etapy, kde zájemci opět najdou kombinaci řadových rodinných domů 4+kk a dvou bytových domů s nemovitostmi o dispozicích 1+kk až 3+kk.

Zdravé bydlení ve vzrostlé zeleni

Architektonická vize, kterou projekt Evergreen Ďáblice předkládá, jako by vypadla z pera nejznámějších osobností první republiky. Kvalitní a hospodárné bydlení protkané zelenými uličkami, mikroparky, stromovými alejemi i místy pro setkávání budoucích rezidentů - to vše jsou koncepty, které už jednou byly vymyšleny, ale divoká výstavba ve druhé polovině 20. století i na přelomu milénia je opustila ve prospěch maximalizace objemu budov. Čtvrť Evergreen, která už svým názvem evokuje to, že chce být stále zelená, tak představuje jakýsi návrat ke kořenům moderního urbanismu.

Řadové rodinné domy ze 2. etapy projektu mají hotovou základovou desku a jejich 1. patro aktuálně doslova roste před očima. Jde také o nemovitosti, které z nabídky nových domů na Praze 8 mizí úplně nejrychleji. Užitná plocha domu pohybující se mezi 160 a 190 čtverečními metry a pozemky od 150 do 305 čtverečních metrů jsou skutečným lákadlem. Veškeré rodinné domy v prodeji mají oblíbenou dispozici 4+kk ideální pro rodiny s dětmi, které v nich najdou dostatek soukromí. Domy typu FAM mají tzv. variabilní suterén se dvěma garážovými stáními a prostorem pro umístění sportovního vybavení nebo třeba motocyklu.

Byty ve výstavbě i k nastěhování

Také bytové domy číslo 3 a 4 ze druhé etapy projektu již mají hotové základové desky a počítá se s jejich dokončením na konci roku 2023. Zájemci o nové nemovitosti v Ďáblicích v nich najdou především byty s kompaktní dispozicí 2+kk, která je perfektní pro páry, jednotlivce toužící po dostatečném komfortu, ale i rodiny s menšími dětmi. Některé z bytů v nabídce mají i předzahrádky, které zájemcům poskytnou extra komfort zejména v letních měsících. Nově je nabídka nemovitostí doplněna o velmi žádané byty 1+kk s celkovou plochou 26 m2 respektive 31 m2. Speciální zmínku si pak zaslouží dvojice bytů 2+kk z dokončené první etapy projektu, které se uvolnily zpět do prodeje a představují skvělou možnost, jak se nastěhovat do nového během pár týdnů v letošním roce.