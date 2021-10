Dům si můžete nakonfigurovat sami on-line

Jaké jsou nejnovější trendy ve stavebnictví a kdy se zpomalí růst cen materiálu? Zeptali jsme se Roberta Krestýna ze společnosti Wieneberger.

Poslední dobou jdou ceny stavebnin prudce nahoru. Čím je to způsobeno?

Hlavním důvodem je vysoká poptávka. Lidé se snaží investovat do výstavby i rekonstrukcí nemovitostí, a předejít tak znehodnocení svých úspor rostoucí inflací. Když k tomu přidáte ještě stále dostupné financování, není se čemu divit. Výrobní kapacity některých společností kvůli onemocnění zaměstnanců či zpožděným dodávkám surovin stojí.

V naší společnosti naše závody vyrábí 24 hodin, 7 dní v týdnu. I přes extrémní úsilí kolegů na výrobních závodech, v logistice, na zákaznickém centru i v prodejních týmech je téměř nemožné uspokojit takto enormní poptávku. Rád bych touto cestou poděkoval svým kolegům za maximální nasazení.

Zastaví se tento trend, nebo alespoň zpomalí? A kdy?

Zpomalení nebo dokonce zlevnění růstu cen můžeme očekávat zřejmě až v příštím roce.

Některé produktové skupiny jako například výztuže nebo polystyrén zpomalují růst cen již letos.

Moderní stavebnictví je velmi sofistikované. Mám skoro pocit, že dům už dnes může postavit svépomocí i trochu poučený laik. Je to přirozený vývoj?

Ne, není to přirozený vývoj. Každý z nás se již setkal s nedostatkem řemeslníků, nízkou kapacitou stavebních firem a jejich dostupností. Kvalita stavebních prací, efektivita a dodání v dohodnutých termínech však stále nejsou vždy jasně očekávatelné a garantované. To jsou jedny z důvodů, proč se investoři uchylují ke stavbě svépomocí. My jako největší výrobce cihelných systémů na toto reagujeme. Nabízíme celou řadu služeb právě pro svépomocníky. Například naše služba Založení stavby našimi techniky je pro tento segment zásadní. V letošním roce takto pomůžeme svépomocníkům založit téměř tisíc rodinných domů. Tento trend ale neplatí například pro segment střech. Díky řemeslu, odbornosti a i rizicích při pokládce krytiny zde svépomoc prakticky neexistuje.

Tím, že si dnes můžeme u výrobce nechat vyrobit celé části domu, je budeme jednou nejspíš skládat podobně jako stavebnici z kostiček lega. Nemělo by to spíš stavbu domu zlevňovat než prodražovat?

Prefabrikace je jedním z megatrendů ve stavebnictví. Reaguje na nedostatek kvalifikovaných pracovních sil na stavbě a zároveň na očekávání investorů rychleji začít nemovitost využívat. V západní Evropě naši kolegové ve Wienerbergeru prefabrikaci nabízejí. Tato služba naopak navyšuje celkovou cenu hrubé stavby v průměru o 15 %. Právě rychlost a bezstarostnost jsou důvodem, proč zákazník akceptuje i takto vyšší cenu. V České republice vyvíjíme a připravujeme nové služby podporující tento trend.

Jaké počítačové technologie může váš zákazník při stavbě využít?

Digitalizace se jako červená nit vine i ve stavebnictví. Pro koncové zákazníky nabízíme například Konfigurátor rodinných domů, Vizualizátor střech, vzdálené zaměření střechy a celou řadu kalkulátorů. Pro zákaznický segment projektantů a architektů standardně nabízíme naši knihovnu materiálů a skladeb, které naši partneři můžou využívat v projekčních softwarech jako Archicad a Revit.

Jaké jsou nejnovější trendy u střech? Stále vede klasická červená střešní taška?

V oblasti novostaveb a u moderních rodinných domů se významně více setkáváme s keramickou krytinou v černé a šedé barvě. Například nová střešní taška Tondach V11 v antracitové barvě, která vznikla ve spolupráci se špičkovým designovým studiem F.A. Porsche, je oblíbeným produktem letošní sezony. U rekonstrukcí je nejčastější barvou cihlová červená. Myslím si, že cihlově červená střecha patří k naší kulturní tradici v České republice.

Mají Češi jiný vkus než ostatní Evropané? Lišíme se hodně?

Vkus se liší podle regionu, tradice i vlastností. V divizi Tondach máme radost, že jsme dohnali západní Evropu, co se týče naší zákaznické náročnosti na kvalitu krytiny, jasnou koncentraci na prémiové výrobky a systémové řešení. Prémiovými výrobky myslím například povrchovou úpravu ušlechtilé engoby nebo glazury jako jasný standard při výběru kvalitní krytiny. Systémové řešení jako celkovou skladbu střešního pláště včetně izolace, podstřešní fólie a keramických doplňků.

Jaký měla epidemie covidu vliv na vaše zákazníky?

Koncoví investoři využili lockdown k rekonstrukci svých nemovitostí a k zahájení nových staveb. Toto chování významně ovlivnilo chování této zákaznické skupiny a vliv na nedostatek stavebních materiálů. Domnívám se, že aktuálně tato vlna kulminuje. Vzhledem k tomu, že stavební práce s našimi materiály probíhá zejména venku, tak naši obchodní partneři, stavební firmy a řemeslníci se dostali za hranu svých výrobních kapacit. Stavebniny, distribuční síť se velmi rychle přizpůsobila nastaveným protiepidemickým pravidlům a téměř ze dne na den změnila nebo významně upravila své fungování. Bylo velmi povzbudivé vidět, jak stavebniny bleskově změnily procesy, aby byly schopny uspokojit požadavky svých zákazníků v nových podmínkách. Za to mají můj velký obdiv.

Změnila se s covidem nějak struktura zákazníků?

Ano, jak jsme se již výše bavili, například u zdícího systému Porotherm přibylo stavebníků svépomocí.

Jakým směrem se bude vyvíjet marketing ve společnosti?

Konkrétní marketingové aktivity jsou výslednicí mnoha vektorů, které na nás působí. Mezi ty nejvýznamnější patří obecné marketingové trendy, vývoj sektoru stavebnictví a s tím souvisejících preferencí spotřebitelů a chování skupiny Wienerberger jako celku napříč mezinárodními trhy. To vše se snažíme a musíme zohlednit a zapracovat.

Poslední z bodů je interní záležitostí, a proto jej nelze dost dobře komentovat. Aktuální vývoj ve stavebnictví, především nedostatek stavebních materiálů na trhu, bourá zažité hlavní funkce marketingové komunikace, kterými jsou snahy přesvědčit potenciální zákazníky ke koupi produktů. Na druhou stranu narůstá počet produktů se speciálním určením a poměrně sofistikovanými postupy při výstavbě. Tudíž roste význam informativní funkce marketingové komunikace jako zdroje technických specifikací a návodů postupů pro aplikaci konkrétních produktů pro profesionály i pro stavitele, kteří stavějí svépomocí. A na to se také čím dál tím více zaměřujeme. Samozřejmě už šíře sortimentu našich produktů klade na náš marketing poměrně vysoké nároky a my se snažíme komunikovat tak, abychom zákazníkům situaci usnadnili a pomohli jim dobře se zorientovat.

Důležitým trendem našeho marketingu, který jsme ovšem zahájili už před několika lety, je sdílení a šíření myšlenky komplexního řešení výstavby rodinných domů v souladu s principy udržitelného rozvoje a nové legislativy. Je to koncept, který je znám pod názvem Wienerberger e4 dům.

Pokud se týká obecných marketingových trendů, je situace poměrně zřejmá. Velkou pozornost věnujeme digitálním médiím a nástrojům, které nám umožňují co nejtěsněji komunikovat s hlavními cílovými skupinami. Na druhou stranu musíme trvat na některých tradičních postupech, například při komunikaci s projektanty, protože osobní interakce stále patří mezi nejefektivnější nástroje.

Co přinesl koncept e4 dům a jak trh přijal nabídku nového nástroje - konfigurátor stavby?

Konfigurátor rodinného domu je z pohledu zájmu potencionálních investorů velký komerční úspěch. Konfigurátor nabízí aktuální cenovou kalkulaci stavebních materiálů i stavebních prácí. Slouží také jako skvělý podklad pro setkání investora a architekta/projektanta. Můžete vyzkoušet na www.konfiguracedomu.cz.

Koncpet Wienerberger e4 dům přinesl zásadní věc. Upozornil na výhodnost stavby rodinného domu jako komplexního řešení, v němž vše souvisí se vším. Wienerberger jako jeden z mála výrobců takové komplexní řešení poskytuje. V Česku je zažitá tradice velkého podílu rodinných domů postavených zcela vlastními silami nebo s velkými zásahy stavebníka/investora do projektu a realizace. Je to tradice domů, v níž se kombinují různé (někdy i nekompatibilní) postupy a materiály. V takovém tradičním prostředí se myšlenka hotového řešení prosazuje hůře, respektive potřebujete na to více času. Mladší generace investorů však upřednostňuje řešení na klíč dodané odborníky a to našemu konceptu nahrává. Koncept Wienerberger e4 dům kultivuje stavební trh a jasně ukazuje etalon zdravého cihlového domu na míru.

Robert Krestýn



Ředitel Business Development a Marketing pro Wienerberger s.r.o.

Životopis:

Narodil se v Brně. Vystudoval Střední průmyslovou školu. Dále studoval Masarykovu univerzitu v Brně (ekonomicko-správní fakultu, obor Business Management). Studium nedokončil.

Kariéra:

1998 - Hilti ČR, obchodní poradce

2001 - Hilti ČR, produktový manažer Power tools

2003 - Hilti ČR, obchodní ředitel, region Morava

2005 - Hilti AG, Country Manager Kazachstán

2015 - KKCG, Informační linky (iDODO), marketingový ředitel

2016 - TONDACH ČR, obchodní ředitel

2020 - Wienerberger ČR, ředitel Business Development a Marketing