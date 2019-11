Důvěra v ekonomiku klesá, byla nejnižší od léta 2014

Aktualizováno 22.11. 12:00Vláda představí Národní investiční plán do Vánoc. Na setkání s představiteli lídrů českého stavebnictví to řekl premiér Andrej Babiš, podle kterého plán... více

Růst světové ekonomiky by měl v letošním i příštím roce činit 2,9 procenta, což představuje nejslabší tempo od globální finanční krize před deseti lety.... více

Hospodářský růst v Německu v letošním čtvrtém čtvrtletí zůstane slabý, není však důvod obávat se recese. Ve své měsíční zprávě to uvedla německá centrální... více

Pod hrozbou brexitu

Export z ČR letos dosáhne rekordní částky

Vývoz zboží z České republiky do zahraničí by měl letos vzrůst o pět procent na nový rekord 4,6 bilionu korun po loňských 4,4 bilionu korun. Export by tak... více