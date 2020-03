Dvě třetiny firem by ocenily, kdyby ČNB posílila korunu

Dvě třetiny českých firem by ocenily, pokud by Česká národní banka zasáhla formou intervencí a podpořila oslabující korunu. Vyplývá to bleskového online průzkumu ČSOB mezi více než stovkou firemních klientů.

Koruna vůči euru v poslední době podle serveru Patria výrazně oslabila, v pátek odpoledne se obchodovala kolem 27,30 Kč/EUR, když ještě před několika týdny se obchodovala pod hladinou 25 korun za euro. "Devizové intervence ČNB by pomohly zklidnit aktuální rozkolísanost koruny," uvedl Jan Poulík z ČSOB.

Takřka 60 procent firem v šetření dále uvedlo, že za poslední týden jim prudce rostly výpadky v domácích tržbách. Čtyři z deseti firem se přiznaly, že hotovost jim momentálně neschází, ale do měsíce prázdno v pokladně už mít budou.

Stát přišel z řadou opatření na zmírnění dopadů šíření epidemie. Z nich zástupci firem nejvíce vítají odklad daňových plateb, což uvedlo 70 procent dotazovaných, a tzv. kurzarbeit pro firmy postižené poklesem poptávky. Ten vyzdvihla polovina manažerů. Průzkum ČSOB se uskutečnil ve čtvrtek.