Dvě třetiny stavebních firem v ČR využívají zahraniční pracovníky

Zahraniční pracovníky využívají dvě třetiny stavebních firem v Česku. U těchto společností tvoří v průměru 16 procent zaměstnanců. Nejvíce jich je z východní Evropy a Asie, konkrétně z Turecka. Naopak klesá podíl Ukrajinců. Vyplývá to z průzkumu společnosti CEEC Research, která v říjnu oslovila zhruba stovku stavebních firem v Česku. Podíl těch, které zahraniční pracovníky využívají, zůstává zhruba stejný jako před dvěma lety.

"Stavební trh trpí nedostatkem pracovní síly. Domácí pracovní trh by na to měl reagovat. Jistou dobu samozřejmě trvá, než se zahraniční pracovníci ve stavebnictví zaučí. Na druhou stranu, pokud není mezi Čechy o tuto profesi až takový zájem, je to jedna z cest, jak současnou situaci zlepšit," uvedl předseda představenstva společnosti Trigema Building Petr Bělina. Podle průzkumu mají stavební firmy v Česku vytíženy své kapacity na 95 procent a zakázky mají zajištěné v průměru na deset měsíců dopředu.

Ze zahraničních pracovníků jich je nejvíce z východní Evropy a Asie. "Nejvíc jich je z Turecka kvůli snazšímu vyřízení pracovního povolení. Ukrajina již není tak atraktivní, jak bývala. Jednak kvůli administrativním problémům a jednak kvůli tomu, že se firmy postupně připravují na odliv této síly do Německa v souvislosti s otevřením tamního trhu," doplnil ředitel CEEC Research Jiří Vacek.

Zahraniční pracovníky zaměstnávají více velké firmy s minimálním ročním obratem 200 milionů korun. V této kategorii jsou to zhruba čtyři pětiny společností. U malých a středních podniků tuto možnost využívá asi polovina.

Pozitiva a negativa

Pokud jde o situaci ve dvou základních oborech stavebnictví, zahraniční pracovníky více využívají firmy působící v inženýrském stavitelství, tedy hlavně ve stavbě dopravní infrastruktury. Jsou jich zhruba tři čtvrtiny. U firem z pozemního stavitelství, které se zabývají hlavně stavbou bytů, kanceláří nebo průmyslových hal a skladů, jich jsou tři pětiny.

Ředitelé stavebních společností dále uvedli, že zahraniční dělníci mají v porovnání s českými nižší počet dní pracovní neschopnosti. Jako přínos vnímají také respektování autority nadřízeného pracovníka, nižší mzdovou náročnost nebo ochotu učit se novým věcem. Za negativum považují horší zapojení zahraničních pracovníků do kolektivu.

Téměř polovina zahraničních pracovníků zůstává u firem déle než tři roky. Naopak desetina skončí do uplynutí zkušební doby.