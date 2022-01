Dynamické fondy loni vynesly 17 procent, konzervativní ztratily

Všechny vyvážené i dynamické účastnické fondy doplňkového penzijního spoření byly loni ziskové. Vyvážené fondy v průměru zhodnotily vklady účastníkům o 4,9 procenta a dynamické fondy o 16,9 procenta. S rezervou tak překonaly loňskou inflaci, která činila v průměru 3,8 procenta. V pátek o tom informovala Asociace penzijních společností ČR.

Povinné konzervativní fondy, které ze zákona musejí investovat velmi opatrně, tedy téměř výlučně do státních dluhopisů, doplatily na navyšování úrokových sazeb ze strany ČNB a ukončily rok většinou ve ztrátě. Ta v průměru činila 3,6 procenta.

"Penzijní spoření, zejména jeho dynamické a vyvážené fondy, opět potvrdilo, že je dlouhodobě velmi dobrým nástrojem k finančnímu zabezpečení se na stáří i ochranou uložených peněz před inflací," uvedl prezident asociace Aleš Poklop. Portfolia postavená na akciové složce dokážou podle něj lidem peníze zhodnocovat mnohem lépe než velmi konzervativně laděné fondy starého penzijního připojištění nebo konzervativní fondy nového penzijního spoření.

Od svého založení před devíti lety přinesly dynamické fondy v průměru zhodnocení 6,1 procenta, vyvážené fondy o 3,3 procenta a povinné konzervativní fondy o 0,06 procenta.

"Každý, komu zbývá do penze ještě alespoň deset let a chce svoje měsíční úložky lépe zhodnotit i ochránit před inflací, by měl přejít do nového penzijního spoření a zvolit alespoň vyváženou strategii," upozornil Poklop. Staré spoření sice na konci každého roku poskytuje garanci nezáporné nuly, z celkově uložené částky má ale podle něj účastník jen velmi malý výnos, který v poslední době nepřekonává ani inflaci, podobně jako u povinných konzervativních fondů nového penzijního spoření.

V účastnických fondech doplňkového penzijního spoření loni za tři čtvrtletí přibylo podle dat Asociace penzijních společností 129 tisíc účastníků, celkem si jich spořilo na konci září 1,41 milionu. Objem jejich příspěvků vzrostl na 94,6 miliardy korun.

Nové smlouvy o penzijním připojištění bylo možné uzavírat do 30. listopadu 2012. Od ledna 2013 je možné uzavírat pouze smlouvy o doplňkovém penzijním spoření. To je jiné především v nutnosti výběru investiční strategie. Nové fondy už neručí za to, že případná ztráta nesníží úspory klienta, a nebudou ani vyplácet polovinu naspořených peněz po 15 letech. Naopak nabízejí možné vyšší zhodnocení. Lidé se mohou prostřednictvím penzijních fondů připojistit za finančního přispění státu od roku 1994. Z původních 44 fondů jich zbylo devět.