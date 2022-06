Dyson poodhalil v krátkém filmu tajné prototypy robotů do domácnosti, lákal ke spolupráci nejtalentovanější robotické inženýry z celého světa

Společnost Dyson představila film na uznávané Mezinárodní konferenci o robotice a automatizaci ve Filadelfii. Jedinečné záběry ze zákulisí firemních laboratoří zachycují Dyson týmem navržené robotické ruce, které uchopují předměty. Tato technologická společnost se tedy pohybuje i nad rámec vysavačů.

Hlavní inženýr, Jake Dyson, odkryl publiku plány o budování největšího výzkumného centra robotiky ve Velké Británii - a to konkrétně na svém letišti v Hullavingtonu. Zároveň vyzval inženýry robotiky ze všech koutů světa, aby se připojili k Dysonu. Výzkum v odvětví robotiky je prioritou pětiletého investičního plánu společnosti. Dyson hodlá během pěti let investovat 2,75 miliardy liber do nových technologií a zařízení. K této inovátorské společnosti se jen letos připojilo více než 2 000 lidí z celého světa. Polovina z nich jsou špičkoví inženýři, vědci a programátoři.

Ve středu 25. května na Mezinárodní konferenci o robotice a automatizaci (ICRA) ve Filadelfii představila společnost Dyson svůj doposud největší klíč k budoucnosti domácích robotů, jímž se snažil přilákat ty nejtalentovanější v oblasti robotiky. Na konferenci společnost Dyson oznámila své ambice v oblasti pokročilé robotiky. Dává tím světu jasný signál, že svou kvalifikovaností urychluje vývoj autonomních přístrojů, jež jsou schopné vykonávat domácí práce a další úkoly. Film, který byl také zveřejněn na sociálních sítích, zachycuje nejnovější vývoj robotických rukou navržených společností Dyson, které uchopují předměty. Tato technologická společnost se pohybuje delší dobu nad rámec robotických vysavačů. Tajnou výzkumnou a vývojářskou práci na letišti Hullavington ve Wiltshire vede hlavní inženýr Jake Dyson.

Společnost Dyson se nachází v období největšího náboru inženýrů ve své historii. Jen v letošním roce se k tomuto technologickému gigantu připojilo na 2 000 lidí - primárně se jedná o inženýry, vědce a programátory. Společnost Dyson zvyšuje neustále své ambice v oblasti robotiky, přijímá 250 inženýrů robotiky napříč obory, včetně specialistů na počítačového vidění i sestrojování senzorů, mechatroniky a strojového inženýrství. Očekává se, že v příštích pěti letech přijme firma Dyson dalších 700 expertů v oblasti robotiky. Hlavním cílem společnosti je vytvoření největšího a nejpokročilejšího centra robotiky ve Velké Británii na letišti Hullavington a do konce desetiletí přinést tuto technologii do našich domovů.

Noví odborníci budou pracovat na letišti Hullavington ve Wiltshire, v nové londýnské laboratoři v blízkosti Dyson Robotics Lab v komplexu Imperial College anebo v Singapuru, kde se nachází hlavní sídlo společnosti Dyson. Během posledních šesti měsíců Dyson tajně vybavoval jeden z hlavních leteckých hangárů na letišti Hullavington, aby se připravil na 250 robotiků, kteří se přestěhují do svého nového domova. Nejnovější proměna robotiky je další fází investičního plánu společnosti Dyson, a to za podpory 2,75 miliard liber vyhrazeným na technologie budoucnosti, na nejnovější produkty a inovativní přístroje, z toho 600 milionů liber má být využito ještě letos.

Jake Dyson, hlavní technický inženýr Dysonu, tvrdí:" Společnost Dyson zaměstnala svého prvního robotika před 20 lety a jen v letošním roce hledáme do našeho týmu dalších 250 odborníků. Jedná se o "Velkou sázku" na budoucí robotické technologie, které budou řídit výzkum v celé společnosti Dyson. Ta zahrnuje oblasti jako strojírenství, kamerové systémy, strojové učení a skladování energie. Potřebujeme, aby ti nejlepší lidé na světě přišli a připojili se k nám."

Až doposud roboty společnosti Dyson známe jako podlahové vysavače - první z nich, DC06, byl navržen před 20 lety. Film, který nabízí zajímavý pohled do tajemství výzkumu v oblasti manipulace s roboty, jejich učení, vizuální vnímání a kompatibilní ovládání, odkrývá světu nejnovější "Velkou sázku".