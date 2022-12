Dyson Zone sluchátka čistící vzduch budou příští rok v prodeji

Více než polovina světové populace žije ve městech. Očekává se, že do roku 2050 to bude sedm z deseti obyvatel. S růstem městské populace přibývá i související infrastruktura - doprava i výstavba. To vše ovlivňuje prostředí, ve kterém žijeme, znečišťuje ovzduší a vytváří hluk. Revoluční sluchátka vám pomohou se s džunglí velkoměsta vyrovnat.

• Do nekonečna a ještě dál: Dyson Zone™ sluchátka čistící vzduch umějí aktivně potlačit hluk a poskytují uživatelům až 50 hodin.

• Vychutnejte si ticho: Sluchátka ukrývají 11 mikrofonů. Systém ANC využívá 8 z nich k potlačení zvuků až o 38 dB. Tyto mikrofony monitorují okolní zvuky 384 000krát za sekundu.

• Celé spektrum: Dyson Zone™ překračují hranice slyšitelnosti a reprodukují frekvence od 6 Hz do 21 kHz, takže je slyšet každá nota i slovo. Takto široký frekvenční rozsah je zásluhou konstrukce elektroakustického inženýrského systému. Srdcem zvukového systému jsou 40mm neodymové reproduktory s impedancí 16 ohmů.

• Minimální zkreslení: Reproduktory, elektronika, mechanický systém, použité materiály a akustika byly pečlivě navrženy tak, aby se minimalizovalo zkreslení zvuku. Výstup reproduktoru je dále vyrovnáván inteligentním zpracováním signálu 48 000krát za sekundu. V kombinaci s potlačením šumu neutralizuje harmonické zkreslení na neslyšitelnou úroveň v celém frekvenčním rozsahu (0,08 % @ 94 dB @1 kHz).

• Vědecky vyladěno do posledního detailu: Inženýři společnosti Dyson na základě vědeckých měření ověřených rozsáhlým uživatelským testováním určili specifikaci, která poskytuje nejvyšší čistotu v celém zvukovém spektru. Společnost Dyson vytvořila jedinečné nastavení ekvalizéru, které optimalizuje frekvenční křivku pro jasný a čistý zvuk v celém slyšitelném frekvenčním rozsahu, a poskytuje tak velmi kvalitní zvukový zážitek.

• Účinná filtrace vás ochrání na cestách: Vzduchová clona zajistí distribuci očištěného vzduchu k nosu a ústům uživatele. Elektrostatické filtry zachytí 99 % škodlivých částic o velikosti pouhých 0,1 mikrometru. Uhlíkové filtry obohacené draslíkem K-Carbon se zaměřují na převládající kyselé plyny, které jsou nejvíce spojovány se znečištěním ve městě.

• Poslech a pohodlí k sobě ladí: Dvě hlavy nejsou nikdy stejné a tato odlišnost ovlivňuje mnoho prvků pohodlí i zvukového výkonu, včetně upínací síly temenního mostu, geometrie lebky, použitých materiálů a odnímatelné vzduchové clony a mnoha dalších. Polstrování sluchátek je záměrně plošší pro dokonalé utlumení ruchů. Polstrování je vyrobeno tak, aby se vyrovnalo s uchem a poskytlo optimální pohodlí.

• Odbaví i důležitý hovor: Sluchátka s duálním mikrofonem a technologií potlačení šumu umožňují telefonické hovory, nahrávání hlasu a hlasové ovládání.

Londýn, Velká Británie, 8. 12. 2022

Společnost Dyson dnes oznamuje kompletní specifikaci sluchátek čistících vzduch - nesou název Dyson Zone™. Začnou se prodávat od ledna v Číně a od března v USA, Velké Británii, Hongkongu a Singapuru. Sluchátka Dyson Zone™, která byla představena na začátku tohoto roku, poskytují mimořádný zážitek z poslechu a umějí současně vyčistit vzduch kolem vás, kdykoliv je to potřeba. Po šesti letech výzkumu a vývoje nabízejí sluchátka až 50 hodin výdrže, minimální zkreslení zvuku, pokročilé potlačení šumu a věrnou reprodukci zvuku v celém spektru. Sluchátka Dyson Zone™ také zachytí 99 % škodlivých částic o velikosti pouhých 0,1 mikrometru. Uhlíkové filtry obohacené draslíkem K-Carbon se zaměřují na převládající kyselé plyny, které jsou nejvíce spojovány se znečištěním ve městě, včetně NO2 a SO2.

Problém znečištění vzduchu ve městech

Více než polovina světové populace žije ve městech. Očekává se, že do roku 2050 to bude sedm z deseti obyvatel. S růstem městské populace přibývá i související infrastruktura - doprava i výstavba. To vše ovlivňuje prostředí, ve kterém žijeme, znečišťuje ovzduší a vytváří hluk.

Odhaduje se, že 90 % uživatelů newyorské hromadné dopravy je vystaveno hluku, který překračuje doporučený limit decibelů. V EU se hluková zátěž týká každého pátého občana.

Znečištění ovzduší je rovněž celosvětovým problémem. 99 % světové populace žije v oblastech, které překračují bezpečné úrovně znečištění stanovené Světovou zdravotnickou organizací (WHO).

V mnoha geografických oblastech není největší hrozbou lokální znečištění způsobené člověkem - v Evropě, západní Asii a Africe je podle Environmentálního programu OSN hlavním zdrojem znečištění ovzduší prach přenášený větrem.

Klíčem jsou sluchátka čistící vzduch

Sluchátka Dyson Zone™ jsou navržena tak, aby řešila dva problémy najednou - městský hluk a znečištěné ovzduší. Jsou poháněna pokročilými lithium-iontovými bateriemi a nabíjením přes USB-C. Nabízejí až 50 hodin provozu pouze pro zvuk nebo 4 hodiny kombinovaného provozu pro čištění vzduchu a audio, přičemž se na 100 % dobijí za 3 hodiny.

Tato unikátní elektronická vychytávka je výsledkem 30 let zkušeností společnosti Dyson v oblasti technologií proudění vzduchu, filtrace, motorů a porozumění kvalitě vzduchu v interiéru a exteriéru. Kompresory v každém krytu sluchátek nasávají vzduch přes dvouvrstvé filtry a promítají dva proudy vyčištěného vzduchu k nosu a ústům uživatele. Proud vzduchu je veden přes odnímatelnou vzduchovou clonu. Elektrostatické filtry zachycují 99 % znečištění částicemi o velikosti pouhých 0,1 mikronu. Ve sluchátkách najdete i uhlíkové filtry obohacené draslíkem K-Carbon, které se zaměřují na převládající kyselé plyny hojně se vyskytujících ve městech - včetně NO2 a SO2.

Sluchátka byla navržena tak, aby poskytovala perfektní zvuk s minimálním zkreslením a širokým frekvenčním rozsahem pro čistotu basů, středů a výšek. Dyson Zone™ v sobě skrývají přídavný mikrofon, který umožňuje telefonování, hlasové nahrávání a hlasové ovládání. Mikrofon pro telefonování se umí propojit s mikrofonem ANC a poskytuje duální mikrofonní vysílání. Sluchátka kombinují signály z mikrofonů způsobem, který umožňuje systému utlumit hluk okolo uživatele.

Přístup společnosti Dyson ke zvukové technice

Sluchátka Dyson Zone poskytují výjimečný zážitek z poslechu. Mnoho vývojářů zvuku se spoléhá na tzv. "zlatého posluchače", což se stalo běžnou praxí v celém audio průmyslu. Tyto proškolené osoby určují, jak zní "dobrý" zvuk. Inženýři společnosti Dyson se rozhodli pro vědecky vedený výzkum zvuku a výsledky z laboratořích dále doplňovali o data z rozsáhlého uživatelského testování.

Vysoká úroveň filtrace v reálných podmínkách

Na celém světě cestuje metrem v průměru 190 milionů lidí, kteří jsou každý den vystaveni směsi znečišťujících látek, jakými jsou pevné částice PM2,5 a PM10. Jejich množství může v některých městech dosahovat vyšších hodnot ve srovnání s ovzduším v ulicích.

Řešení problému znečištění ovzduší ve městech je specifické, ať už se jedná o dojíždění do práce, cestování do zahraničí, nebo projíždění městem, ve kterém žijete. Filtrační systém a mechanismus dodávání vzduchu ve sluchátkách Dyson Zone™ jsou navrženy speciálně pro tyto účely. Přesně konstruované kompresory se otáčejí rychlostí až 9750 otáček za minutu a nasávají vzduch přes dvouvrstvé filtry. Záporně nabité elektrostatické filtrační médium zachycuje ultrajemné částice, jakými jsou alergeny nebo částice brzdového prachu a průmyslové spalování. Tyto nečistoty nejvíce znepokojují zdravotnické organizace, proto pokračují investice do výzkumu jejich dlouhodobého vlivu na zdraví. Druhá vrstva, K-Carbon, je vrstva uhlíku obohacená draslíkem, která zachycuje plynné znečišťující látky, jako jsou NO2, SO2 a O3, ale také nepříjemné městské pachy, jako jsou například stavební výpary, odpadní vody nebo zatuchlý vzduch v systémech metra. Filtry vydrží až 12 měsíců v závislosti na zeměpisné poloze.

Sběr dat, konektivita a vývoj aplikací

Oxid dusičitý je jednou z nejrozšířenějších plynných látek, které se vyskytují ve městech. Jedná se o vedlejší produkt spalování, jehož zdrojem je primárně doprava a výstavba nových budov . Uhlíkové filtry obohacené draslíkem vně sluchátek Dyson Zone™ se zaměřují i na další problémy městského ovzduší, včetně kyselých plynů, jako je SO2. Vestavěný snímač monitoruje hladinu NO2 ve vzduchu a sleduje ji v reálném čase prostřednictvím aplikace MyDyson™ společně s úrovní hluku. Stejně jako domácí čističky Dyson poskytují sluchátka srozumitelné informace o prostředí, ve kterém uživatel žije. Vestavěný akcelerometr monitoruje aktivitu uživatele a během používání vzduchové clony vhodně upravuje proudění čištěného vzduchu. Pokud sluchátka nejsou na hlavě, přepnou se do režimu stand by. Během telefonování se aktivuje režim konverzace, zastaví se čištění a pozastaví se poslech hudby, čímž se inteligentně optimalizuje životnost baterie.

Sluchátka lze ovládat i pomocí aplikace MyDyson™. Jednoduše nastavíte rychlost proudění vzduchu, režim tlumení hluku nebo jeden ze tří audio režimů pro optimální poslech: Dyson EQ (vylepšený), Bass Boost (s výraznějšími basy) a Neutral. V aplikaci MyDyson™ si můžete zvolit míru hlasitosti v souladu s pokyny pro ochranu sluchu.

Sluchátka čistící vzduch Dyson Zone™ navrhovaly týmy ve Velké Británii, Singapuru, Malajsii a Číně, přičemž zvláštní pozornost byla věnována softwaru v technologických centrech v jihovýchodní Asii. Vývoj a integrace aplikace byly stěžejním projektem, který měl zajistit spolehlivé spojení a poskytnout inteligentní možnosti monitorování znečištění ovzduší a hluku po celém světě.

Stejně jako všechna zařízení Dyson byla i sluchátka Dyson Zone™ testována v extrémních podmínkách - v teplotně kontrolovaných komorách, při testech pádů, testovalo se i opotřebení materiálů a tkanin či odolnost tlačítek. Testovací inženýři ve vývojových centrech Dyson v Malajsii a ve Velké Británii podrobili sluchátka zkouškám v teplejších klimatických podmínkách a při vyšší vlhkosti vzduchu. Uživatelské testy byly provedeny v USA, Velké Británii, Číně a Singapuru.