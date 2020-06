Edukativní kampaň pomáhá rozkrýt mýty a nepravdy o sítích nové generace

Falešné zprávy (tzv. fake news) spojující sítě 5G s pandemií koronaviru covid-19 či spekulace o přítomnosti zadních vrátek v čínských technologiích. I na tyto nepravdy a mýty se zaměřil nový projekt společnosti Huawei "Bezpečnost 5G". Edukativní kampaň cílená na širokou veřejnost přináší fakta a důkazy pro vyvrácení populárních mýtů, jejichž intenzita kolování na sociálních sítích v posledních měsících značně vzrostla. Kampaň probíhá prostřednictvím printové i online reklamy a na sociálních sítích.

Poté, co mezinárodní zpravodajská agentura Reuters přinesla začátkem dubna 2020 zprávy o úmyslném podpalování telekomunikačních stožárů pro 5G sítě v anglickém Birminghamu a Merseyside, se naplno ukázala síla šířených pomluv a konspiračních teorií. Hlavní sociální média, včetně Facebooku a YouTube, se dlouhodobě snaží omezit šíření falešných zpráv, které v době pandemie pouze podporují všeobecnou paniku. Na nepravdivá tvrzení týkající se sítí 5G reagovaly WHO, Evropská komise i americká FDA. Zaměřila se na ně i britská organizace Full Fact provádějící ověřování údajů, tzv. fact check. Poukazuje na to, že se virus šíří i v zemích bez funkční 5G infrastruktury - například v Íránu, který byl koronavirovou infekcí významně zasažen - a dodává, že důkazy o škodlivosti 5G sítí na lidské zdraví dosud neexistují.

"Na frekvencích, které se chystají na přenos 5G, ještě donedávna běžel mnohem silnější televizní signál, který přijímala téměř každá rodina. Televizní vysílání všichni dobře známe a televize jsou s námi od 30. let 20. století. A TV vysílání se nyní už nikdo nebojí," uvedl Tomáš Kolder, tiskový mluvčí korporátní divize Huawei. Mobilní telefony a vysílače přenášejí rádiové signály při frekvencích výrazně nižších, než jsou frekvence rentgenového či ultrafialového záření. Ty jsou naopak dostatečně silné, aby poškodily lidské buňky a DNA, a jsou klasifikovány jako ionizující záření. "Pravidla a normy určené legislativou k ochraně zdraví před případnými účinky elektromagnetického pole jsou striktně nastaveny jak na úrovni Evropské unie, tak i samotné České republiky, a zahrnují nejnovější technologie včetně sítí 5G," dodal Tomáš Kolder. Kampaní chce společnost reagovat i na aktuální situaci v ČR, konkrétně například v Jeseníku, kde má v červenci proběhnout první vlna testování 5G v České republice a kde nyní sílí hlasy odpůrců ohánějících se falešnými zprávami.

K situaci v českém prostředí se vyjádřilo i Ministerstvo obchodu a průmyslu. Skrze Informaci č. 20/2019 Národní referenční laboratoře pro neionizující elektromagnetická pole a záření Státního zdravotního ústavu reaguje na rostoucí obavy a dotazy týkající se připravenosti České republiky v rámci ochrany zdraví před 5G. Přidal se k němu i Český telekomunikační úřad (ČTÚ), který prostřednictvím Facebooku vyzval občany k zasílání falešných zpráv přímo úřadu, aby je mohl na svých webových stránkách vyvracet.

Zadní vrátka

Kampaň Huawei se vedle vyvracení zdravotních rizik spojených s 5G zaměřila i na osvětu ohledně pojmu "back door", neboli systému zadních vrátek, skrze nějž je možné obejít běžnou bezpečnostní autentizaci a vstoupit do počítačového systému - dá se tedy chápat jako univerzální klíč. Globální vice-prezident Huawei pro kyberbezpečnost a ochranu soukromí Mika Lauhde systém zadních vrátek přirovnává k bezpečnostním zámkům TSA a tímto příkladem i vyvrací možnost implementace zadních vrátek do technologií Huawei.

"Autoritami vyžadovaný univerzální přístupový klíč je rizikem nejen v cestování, ale i v oblasti telekomunikací. Dříve či později tento klíč někdo zkopíruje a obsah soukromého zavazadla či privátní konverzace přestane být chráněn," uvedl Mika Lauhde. Z tohoto důvodu je proti instalaci univerzálního přístupu i Huawei. Cílem společnosti Huawei vždy byla a nadále je perfektní péče o zákazníka a bezpečnost jeho dat a údajů je proto pro Huawei maximální prioritou.

Edukativní kampaň je součástí webu 5GvCesku.cz, jehož cílem je primárně informovat o příležitostech, které sítě páté generace nabízí. "Informovanost o 5G a jejich výhodách dle námi zjištěných údajů není vysoká, a proto jsme se rozhodli jít cestou osvětové kampaně. Chceme ukázat, jaké ekonomické

příležitosti mohou 5G sítě přinést naší společnosti, jinak řečeno, jak můžeme zlepšit naši životní úroveň, když budeme implementovat 5G co nejdříve tak, abychom zůstali konkurenceschopní. Na našem webu prezentujeme, jak si vede implementace 5G ve světě, jak si vedou různé státy v porovnání s Českou republikou. Snažíme se také upozornit na regulace a rizika spojená se zpožděním zavádění 5G sítí," dodal Tomáš Kolder.