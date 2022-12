Elektronická evidence tržeb (EET) nebude od 1. ledna funkční ani pro dobrovolně evidující podnikatele. Pokud by se podnikatelé snažili pomocí svých pokladen odeslat informaci o platbě do systému, bude se pokladní systém chovat, jako by nebyl připojen k internetu. Ve středu na to upozornila Finanční správa. Zákon o zrušení EET podepsal minulý týden prezident Miloš Zeman. Evidence končí po šesti letech, od jara 2020 ale už byla pozastavená.

Podnikatelé, kteří se po 1. lednu budou snažit odeslat informaci o platbě, nedostanou ze strany státu kód FIK. Pokladní zařízení se bude nadále snažit zaslat údaje o evidované tržbě, ale už nedostane potvrzení.

"Pokud pokladní zařízení disponuje funkcí, která umožňuje 'vypnutí' evidování tržeb, doporučuje Finanční správa na pokladním zařízení vypnutí této funkce, aby již nedocházelo k opětovné snaze o spojení se systémem EET," uvedla Finanční správa. Doporučila, aby podnikatelé zjistili u dodavatelů svých pokladních zařízení, zda nenastanou po vypnutí EET problémy s fungováním.

Finanční správa také uvedla, že k 1. lednu končí nejen samotná evidence tržeb, ale i související povinnosti, včetně zveřejnění informace o EET v provozovnách nebo vydávání speciálních účtenek pro podnikatele, kteří nemohli zajistit stálé připojení svých pokladen k internetu. Zastaví se také všechna řízení o povolování evidence ve zjednodušeném režimu.

Zrušení EET navrhl kabinet Petra Fialy (ODS), neboť způsob evidence označil za zbytečnou zátěž jak pro podnikatele, tak pro stát kvůli nákladům na správu evidence. Bývalý premiér a předseda ANO Andrej Babiš, který EET v minulosti prosadil, již dříve uvedl, že EET narovnala podnikatelské prostředí a vynesla více než 35 miliard korun. Podle odpůrců EET exaktní čísla neexistují a výnosy vycházejí z odhadů. Podle zastánců evidence její zrušení posílí šedou ekonomiku.

Evidence tržeb začala fungovat od 1. prosince 2016, ale od jara 2020 byla kvůli pandemii covidu přerušená do konce letošního roku. Stala se fakticky dobrovolnou. Pokud by se zrušení schválit nepodařilo, začala by EET od příštího roku opět fungovat, navíc by se rozšířila na všechny obory, na které se dosud nevztahovala.