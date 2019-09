Ekonomický výhled Německa se zhoršil

Německý ministr

Maas po návštěvě Česka: S migrací musíte pomáhat na místě

Aktualizováno 30.09. 18:28Země Evropské unie, které nechtějí přijímat uprchlíky, by se měly o to víc zapojit do boje s příčinami migrace. Při pondělní návštěvě České republiky to řekl... více