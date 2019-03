Ekonomika v Dubaji zpomalila na desetileté minimum

Dubajská ekonomika vzrostla loni o 1,94 procenta, což byl nejpomalejší růst od dluhové krize v roce 2009, kdy ekonomika klesla. Vyplývá to z údajů, které zveřejnila vláda. Dubajská ekonomika se zaměřuje na turistiku a mezinárodní obchodní služby. Ekonomiku trápí hlavně problémy na realitním trhu.

Tempo růstu hrubého domácího produktu (HDP) zpomalilo z 3,1 procenta v roce 2017. Ceny realit v Dubaji klesly ze svého vrcholu v roce 2014 o více než čtvrtinu. Agentura S&P minulý měsíc uvedla, že očekává v letošním roce další pokles o pět až deset procent kvůli pokračujícímu rozdílu mezi nabídkou a poptávkou. V roce 2020 by se ceny měly stabilizovat.

Výzkumná společnost Capital Economics očekává, že realitní sektor bude letos stagnovat a oslabení globální ekonomiky by mělo mít dopad na dubajský zpracovatelský a logistický sektor. Ekonomiku by však měly na druhé straně podpořit přípravy na světovou výstavu Expo, která se uskuteční v Dubaji v roce 2020. Podle odhadů by Expo mělo přinést ekonomice 38 miliard USD (871,7 miliardy korun), což odpovídá zhruba 33 procentům HDP. V letošním roce má podle Capital Economics ekonomika vzrůst o 3,8 procenta a v roce 2020 až o 4,5 procenta.

Rizikem pro ekonomiku však zůstávají dluhové problémy. Podle údajů Mezinárodního měnového fondu dluh subjektů spojených s vládnou, které byly základem dluhové krize v roce 2009, činí 50 miliard USD, což odpovídá 50 procentům dubajského HDP. Zhruba polovinu dluhu bude muset Dubaj splatit do roku 2021, napsala agentura Reuters.