Elektromobil IONIQ 5 a nový TUCSON vstupují do světa filmu v novince "Spider-Man: Bez domova"

Modely IONIQ 5 a TUCSON budou vystupovat v připravovaném filmu Spider-Man: Bez domova, který společnost Sony Pictures uvede do kin 17. prosince. Globální marketingová kampaň společnosti Hyundai Motor mimo jiné přinese novou televizní reklamu na model IONIQ 5 s hercem Tomem Hollandem v roli Spider-Mana, režírovanou Jonem Wattsem. Spider-Man: Bez domova je prvním filmem natočeným v rámci strategického partnerství společností Hyundai a Sony, která bude v rámci dalších filmů pokračovat i v roce 2022. Partnerství nabízí divákům příležitosti seznámit se s vizí mobility zaměřené na člověka.

Zcela nové modely Hyundai IONIQ 5 a Hyundai TUCSON prožijí svůj hollywoodský debut v připravovaném filmu Spider-Man: Bez domova (Spider-Man: No Way Home) společnosti Sony Pictures.

Společnost Hyundai Motor Company spustila před uvedením filmu do kin 17. prosince kampaň zahrnující globální televizní reklamu a další digitální propagační aktivity. Kampaň je součástí globálního reklamního partnerství, které společnosti Hyundai Motor a Sony Pictures uzavřely pro větší počet snímků již v květnu 2020. Cílem uvedené spolupráce je prezentovat vizi mobility zaměřené na člověka a realizované prostřednictvím produktových a technologických inovací.

"Z hlediska marketingu očekáváme od této spolupráce velký přínos. Tento vzrušující film s našimi vozidly v klíčových částech příběhu potěší miliony diváků na celém světě," řekl Thomas Schemera, výkonný viceprezident, globální marketingový ředitel a vedoucí divize zákaznických zážitků ve společnosti Hyundai Motor Company.

Spider-Man: Bez domova je třetím filmem o Spider-Manovi z produkce společností Sony Pictures a Marvel Studios s hvězdným Tomem Hollandem, který hraje hlavní roli středoškoláka Petera Parkera neboli Spider-Mana. Předchozí film Spider-Man: Daleko od domova (Spider-Man: Far From Home) vydělal na celém světě 1,131 miliardy USD jako čtvrtý nejvýnosnější film roku 2019 a 25. nejvýnosnější film v celé historii.

"Hyundai je synonymem špičkové technologie a vizuálně inovativního designu. Není tedy vůbec překvapivé, že značka pro model IONIQ 5 a netrpělivě očekávaný film Spider-Man: Bez domova vytvořila nápaditou marketingovou kampaň. Nepochybujeme o tom, že tato inovativní spolupráce přinese fanouškům hodně zábavy," řekl Jeffrey Godsick, výkonný viceprezident, odpovědný za globální partnerství a řízení značky, a vedoucí oddělení zábavních akcí ve společnosti Sony Pictures Entertainment.

Výsledkem aktuální spolupráce je i delší reklamní video "Only Way Home", jehož režisérem je Jon Watts, který měl na starosti režii všech tří posledních filmů o Spider-Manovi. V reklamě vystupuje Tom Holland jako Spider-Man a jeho nejlepší přítel Ned Leeds, kterého hraje Jacob Batalon. Spider-Man je v reklamě rozhodnutý očistit své jméno, vyjde ze svého úkrytu a stopne si Neda v elektromobilu IONIQ 5, aby ho dovezl do 300 mil (483 km) vzdáleného New Yorku. Třicetisekundová televizní verze se bude vysílat do ledna 2022 v rámci televizních programů s vysokou sledovaností v USA, Evropě, Číně, Rusku a na dalších globálních trzích - včetně České republiky.

Společnost Hyundai Motor navíc vytvořila třicetisekundový reklamní spot se zcela novým modelem TUCSON, který reprezentuje moderní kompaktní SUV. Diváci v této reklamě uvidí klíčové scény z filmu, a to včetně těch, v nichž vystupují TUCSON a Tom Holland.

Integrovaná marketingová kampaň společnosti Hyundai Motor, zaměřená na připravovaný film Spider-Man: Bez domova, bude přitahovat pozornost rovněž na velkoplošné obrazovce na náměstí Piccadilly Circus v Londýně a prostřednictvím reklamních ploch na celém světě.

Po filmu Spider-Man: Bez domova bude spolupráce pokračovat ve spojení s připravovaným filmem Uncharted, jehož premiéra je plánována na únor 2022, a s pokračováním kritikou oceňovaného a Oscarem ověnčeného animovaného filmu Spider-Man: Paralelní světy (Spider-Man: Into the Spider-Verse), které by se mělo začít promítat na plátnech kin v říjnu 2022.