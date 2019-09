Emirates Flight Catering oznamuje významné investice do sluneční energie

Emirates Flight Catering (EKFC), jedna z největších světových cateringových společností, úspěšně uvedla ve svých prostorách do provozu nejmodernější solární systém, který by měl ročně snížit emise skleníkových plynů o 3 miliony kilogramů. Je to jedna z pokračujících investic EKFC do infrastruktury za účelem zlepšení efektivity zdrojů.

Tato nejnovější iniciativa EKFC podporuje strategii čisté energie Dubaj 2050, která byla představena Jeho Výsostí šejkem Mohammedem bin Rashidem Al Maktoumem, vládcem Dubaje, v roce 2015. Cílem Emirates je do roku 2050 vyrábět 75 % veškeré energie z čistých zdrojů.

Jeho Výsost šejk Ahmed bin Saeed Al Maktoum, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Emirates Airline and Group, řekl: "Udržitelnost je důležitým pilířem strategie Emirates. Zodpovědné podnikání a ohled na životní prostředí jsou naším závazkem. V našich provozech používáme ekologicky efektivní technologie, čímž se snažíme minimalizovat náš dopad na životní prostředí. Nejnovější iniciativy Emirates Flight Catering otevírají nové příležitosti k ještě efektivnějšímu využívání zdrojů a podporují strategii Dubaje stát se globálním centrem čisté energie a zelené ekonomiky."

Saeed Mohammed, generální ředitel společnosti Emirates Flight Catering, další významnou dlouhodobou investici do udržitelnosti vítá: "Naše nejmodernější solární elektrárna nám pomáhá dále optimalizovat zdroje a zvyšovat ekologickou efektivitu, což bude přínosem pro všechny zúčastněné strany, včetně našich zákazníků, zaměstnanců a celé společnosti."

Solární elektrárna na střeše budovy EKFC zahrnuje 8 112 solárních panelů. Očekává se, že bude ročně vyrábět 4 195 megawatthodin elektřiny, to společnosti umožní snížit dosavadní spotřebu energie o 15 % ve všech zařízeních na přípravu potravin, ubytování zaměstnanců a praní prádla. V důsledku toho se emise oxidu uhličitého produkované EKFC sníží o 3 miliony kilogramů ročně, což je ekvivalent roční spotřeby elektřiny 518 rodinných domů.

Klíčem k dlouhodobému úspěchu EKFC je podle něj odpovědnost za životní prostředí, a proto je společnost odhodlána využívat zdroje udržitelným způsobem a minimalizovat dopad svých činností na životní prostředí.

Společnost EKFC brzy zahájí výstavbu největšího vertikálního zemědělského zařízení na světě ve společném podniku s americkým průmyslovým lídrem Crop One. Kontrolované prostředí o rozloze 12 077 metrů čtverečních bude denně produkovat 2 700 kilogramů kvalitních listových rostlin bez herbicidů a pesticidů. Na zavlažování se navíc použije o 99 % méně vody než na venkovních polích. Jeho umístění umožní rychlé dodání čerstvých produktů během několika hodin po sklizni, udrží nutriční hodnotu potravin a sníží emise uhlíku spojené s přepravou. Očekává se, že první produkty společnosti Emirates Flight Catering zákazníci dostanou v roce 2020.

EKFC provozuje komplexní recyklační program, který zajišťuje, že recyklovatelné předměty, včetně plastových lahví, hliníkových plechovek a fólií, jsou po vyjmutí z letadla odděleny od směsného odpadu. Společnost recykluje také veškeré kartonové obaly a kancelářský papír, z nichž následně vznikají nové papírové produkty.

Každý měsíc EKFC odvádí 270 tisíc kilogramů odpadu a zajišťuje recyklaci 130 tisíc kilogramů kartonu, 4 tisíce kilogramů papíru a 14 tisíc kilogramů hliníkových plechovek a fólií, 120 tisíc kilogramů skleněných lahví a 10 tisíc kilogramů plastových lahví.

Shrnutí:

• Tento projekt solární energie snižuje emise oxidu uhličitého vyprodukovaného společností Emirates Flight Catering o 2 968 568 kg ročně, což je ekvivalentem pro:

o 1 264 130 litrů spotřeby benzinu

o roční spotřebu elektřiny 518 rodinných domů

• Bylo nainstalovaných 8 112 jednotlivých solárních panelů

• Do tohoto projektu sluneční energie bylo zahrnutých osm Emirates Flight Catering zařízení

• roční snížení nákladů na energii o 1,86 milionů AED (více než 460 tisíc eur nebo téměř 12 milionů Kč)

• 4 195 megawatthodin roční produkce

O Emirates Flight Catering

Emirates Flight Catering je jednou z největších světových cateringových společností, která kromě leteckého, eventového a VIP cateringu nabízí také prádelenské služby nebo produkci jídla a stará se o jídlo a pití v letištních saloncích. Společnost Emirates Flight Catering je důvěryhodným partnerem více než stovky leteckých společností, společností zabývajících se pohostinstvím a vládních subjektů Spojených arabských emirátů. Jejich 11 tisíc zaměstnanců připravuje každý den v průměru 225 tisíc jídel a zpracovává 210 tun prádla.