Energy financial group vstoupila do elektrárny na biomasu Mostek

Investiční skupina Energy financial group (EFG) v srpnu vstoupila jako strategický partner do elektrárny na biomasu Mostek energo patřící do finanční skupiny RSJ. Cílem EFG je koupě celého projektu. EFG tím chce rozšířit své portfolio projektů zaměřených na produkci energií z obnovitelných zdrojů. EFG to uvedla v tiskové zprávě. Finanční parametry obchodu firma neuvedla.

Společnost Mostek energo postavila elektrárnu na zemědělskou biomasu v Mostku na Trutnovsku podle dat v roce 2013 nákladem 505 milionů korun. Zdroj vznikl v areálu bývalého závodu zkrachovalé textilky Tiba. Kromě skupiny RSJ, v níž má podíl podnikatel a miliardář Karel Janeček, je podle obchodního rejstříku druhým spolumajitelem Mostek energo společnost Dewarec s podílem osmi procent.

"Vstupem EFG do projektu Mostek energo do našeho portfolia získáváme první klasickou elektrárnu na biomasu," uvedl místopředseda představenstva EFG Tomáš Voltr. Cílem EFG je podle něj větší využití dřevní štěpky, která je při současné kůrovcové kalamitě výhodnou energetickou surovinou. Firma počítá i se vznikem dalších pracovních míst.

Elektrárna využívá elektřinu a teplo pro vlastní provoz a také v sousedním závodě, kde se pěstují sladkovodní řasy pro farmaceutický, kosmetický a potravinářský průmysl. "Elektrárna má jmenovitý výkon 4,9 megawattu, což je mnohem více, než potřebují oba provozy. Elektrická energie je tedy také distribuována do sítě a pro využití zbytkového tepla plánujeme zprovoznění sušárny dřevní štěpky pro výrobu pelet," uvedl Voltr k budoucím plánům.

Mostek energo podle údajů z loňské výroční zprávy vykázala loni tržby 36 milionů korun a ztrátu 50,8 milionu korun. Z předchozích let firma ke konci loňského roku vykazovala neuhrazené ztráty ve výši 309,9 milionu korun. Loni v průměru zaměstnávala 35 lidí.

Skupina Energy financial group se zabývá zpracováním biologicky rozložitelných odpadů a jejich svozem. V Rapotíně u Šumperka provozuje bioplynovou stanici. Tržní hodnota aktiv ovládaných skupinou byla loni na úrovni 800 milionů korun, uvádí skupina na svém webu.