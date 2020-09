Expobank CZ rozšiřuje u běžného účtu NEO nabídku spolupracujících fintech partnerů o Portu

Běžný účet NEO od Expobank CZ přichází s další zásadní technologickou inovací pro své klienty. Se začátkem září se rozšiřuje nabídka externích fintech partnerů dostupných prostřednictvím internetového bankovnictví Expobank CZ o tuzemský start-up Portu. Expobank CZ je českou bankou s 29letou tradicí na zdejším trhu.

Portu znamená on-line investiční platformu patřící do skupiny WOOD & Co., která je regulovaným obchodníkem s cennými papíry s licencí ČNB. Jde o službu on-line správy majetku (tzv. wealth či asset management) a příkladem inovace označované jako robo-advisory. Jedná se o kombinaci automatizované správy financí využívající počítačové algoritmy a investování do balancovaných portfolií na základě metodiky zpracované týmem portfolio manažerů ze skupiny WOOD & Co.

Funguje tak, že na základě on-line dotazníku je klientům vyhodnocen jejich investiční profil a následně jim je doporučeno vhodné portfolio odpovídající jejich investičnímu profilu, znalostem a zkušenostem i finančním cílům. Minimální vložená částka činí 1000 Kč. Poplatek za službu dělá 1 % ročně z peněz pod správou. O portfolio se starají počítačové algoritmy, které každému klientovi na základě jeho rizikového profilu a dostupných informací vyberou to nejvhodnější rozložení jednotlivých instrumentů a následně hlídají celkovou rizikovost.

"S posilováním naší pozice v oblasti běžných účtů to myslíme opravdu vážně. Proto přicházíme s další technologickou inovací v podobě začlenění Portu do portfolia našich renomovaných fintech partnerů. Portu vhodným způsobem doplňuje další spolupracující společnosti, jejichž produkty a služby jsou pro naše klienty dostupné prostřednictvím internetového bankovnictví. Celkově tak ještě více zvyšujeme atraktivitu našeho běžného účtu NEO, jehož vedení je zdarma, lze ho založit kdykoliv a odkudkoliv on-line a s jeho kartou Mastercard jsou výběry ze kteréhokoliv bankomatu libovolné banky doma i v zahraničí zdarma, a to bez podmínek," uvedl Přemysl Valouch, ředitel oddělení Personálního bankovnictví Expobank CZ.

Pro více informací o Portu a dalších produktech WOOD & Company navštivte jejich webové stránky www.portu.cz.

O Expobank CZ a.s.:

Expobank CZ je českou bankou, která působí na trhu od roku 1991. K síti bankovních domů s názvem Expobank se připojila po úspěšné akvizici od německé LBBW v roce 2014. Vybudovala si pozici silné moderní banky poskytující špičkové lokální

a přeshraniční služby pro korporátní, privátní a affluentní individuální klienty. K jejím výhodám patří tým odborníků s rozsáhlými zkušenostmi na lokální i mezinárodní úrovni, dlouholetá zkušenost na českém trhu, partnerské banky v zahraničí či spolupráce s mezinárodními organizacemi. Expobank CZ v roce 2018 představila unikátní NEO účet spojující výhody tradičního bankovnictví a FinTech "jeden účet pro komplexní správu financí", jehož on-line založení trvá méně než sedm minut. Banka, v rámci své digitální transformace, klade maximální důraz na moderní internetové bankovnictví s digitálním modelem obsluhy.