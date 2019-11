Export z ČR letos dosáhne rekordní částky

Vývoz zboží z České republiky do zahraničí by měl letos vzrůst o pět procent na nový rekord 4,6 bilionu korun po loňských 4,4 bilionu korun. Export by tak vykázal růst desátý rok v řadě. Na čtvrtečním Exportním fóru v Trutnově to řekl místopředseda Asociace exportérů Otto Daněk. Pro rok 2020 asociace další růst exportu nečeká a za úspěch by považovala přiblížení se letošnímu výsledku.

Na začátku letošního roku Asociace exportérů odhadovala, že letos export nového rekordu nedosáhne a klesne. Podle Daňka letošnímu růstu pomohlo to, že nenastal brexit. "Hrozba brexitu exportu paradoxně pomohla, protože všichni se chtěli (v Británii) předzásobit a český export do Británie rostl," řekl.

Nenaplnil se podle Daňka ani předpoklad, že se německá ekonomika dostane do recese již v prvním čtvrtletí. "K tomu došlo až ve čtvrtém čtvrtletí. Dynamika exportu do Německa v prvních třech kvartálech byla velmi pozitivní," řekl. Dodal, že se zatím nenaplnily ani hrozby obchodní války mezi USA a Evropskou unií.

V příštím roce se podle Daňka již ve výsledcích českého exportu projeví recese v Německu. "Již nyní je řada firem, které jsou závislé na Německu, s meziročním propadem v tržbách o 10 až 30 procent. V Německu je ochlazení již prokazatelné," řekl Daněk. Dalšími hrozbami příštího roku budou podle něj brexit a možnost zavedení cel na zboží vyvážené z Evropy do USA. "Hrozbou je i zavedení elektromobility, na kterou řada zemí, včetně České republiky, není připravena. Problémem je i stále nedořešený vztah s Ruskem, kdy embarga brání českému vývozu do Ruska," řekl Daněk.

Podle posledních dat ČSÚ vzrostl export zboží z ČR v přeshraničním pojetí v září meziročně o 9,1 procenta na 405 miliard korun. Obchodní bilance za září dosáhla kladného salda 55 miliard korun. Nejvýrazněji k tomu přispěl vývoz motorových vozidel.