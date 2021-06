EY Česká republika je už tři dekády partnerem tuzemských podnikatelů

12. června uplynulo 30 let od doby, kdy globální poradenská společnost EY, tehdy ještě jako Ernst & Young, založila svou první pobočku v České republice. Přišla v době, kdy byl tuzemský podnikatelský sektor v plenkách a společnost si teprve začínala zvykat, že veřejná a soukromá sféra mohou existovat vedle sebe a také efektivně spolupracovat. EY tak byla a je přímým svědkem i účastníkem zásadních proměn zdejší podnikatelské sféry. Dnes má EY v České republice pobočky v Praze, Brně a Ostravě, zaměstnává 1200 lidí, je partnerem více než 2200 klientům a její roční obraty přesahují dvě miliardy korun.

EY patří k předním světovým poradenským společnostem, které bývají označovány také jako "Velká čtyřka". Díky detailní znalosti jednotlivých hospodářských odvětví pomáhají čtyři integrované divize EY - audit, forenzní a účetní služby, podnikové poradenství a řízení rizik, strategie a transakce a daňové poradenství - klientům, vládám i širší společnosti využívat nové příležitosti, efektivně vyhodnocovat a řídit rizika a dosahovat stabilního růstu. Za uplynulých 30 let se toho v EY Česká republika událo skutečně mnoho, a tak jako celý globální trh, i ona prošla v rámci poskytovaných služeb vývojem. Dnes se zaměřuje na poradenství a strategické konzultace, zpracovává ESG strategie a zároveň pro své klienty velmi často řeší proces digitalizace.

Nesmazatelně se však EY do českého byznysového a podnikatelského světa i širšího povědomí zapsala hlavně díky dvěma aspektům. Tím prvním je prestižní anketa EY Podnikatel roku, která letos oslavila už 21. narozeniny, tím druhým je osobnost Magdaleny Souček, od roku 2008 vedoucí partnerky EY a jedné z nejvlivnějších žen Česka.

Soutěž EY Podnikatel roku vznikla v Česku na přelomu tisíciletí, když už český podnikatelský svět dosáhl značné profesionality a byl připraven poměřit síly s konkurencí i v zahraničním kontextu, kde se globální soutěž EY Entrepreneur Of The Year koná již od roku 1986. A byla to právě Magdalena Souček, která soutěži dala náležitou prestiž a podařilo se jí z ankety udělat jednu z nejsledovanějších událostí roku a představit u nás i ve světě ty nejlepší z nejlepších.

Díky pečlivému předvýběru kandidátů na tento titul - v hledáčku EY se za 21 let existence soutěže objevilo úctyhodných 881 podnikatelů ze 775 firem - má po celou dobu jedinečnou příležitost sledovat, identifikovat a meziročně srovnávat velké trendy a zajímavé fenomény, které tuzemským podnikatelským světem hýbou. Těmi nejdůležitějšími jsou dnešní optikou dle poznatků EY technologie, rostoucí podnikatelská odvaha a udržitelnost.

Právě zmíněná udržitelnost zřejmě nejlépe definuje EY a její moto "Building a better working". Od roku 2020 je EY uhlíkově neutrální a do roku 2025 chce dospět do stavu net zero. A tím rozhodně v budování lepšího světa mise EY na prahu 31. roku rozhodně nekončí.

"EY bych popřála spoustu dalších krásných podnikatelských příběhů, které budou nejen inspirací pro ostatní podnikatele, ale obohatí celkově náš trh. Za dobu pořádání soutěže EY Podnikatel roku jsem poznala tolik úžasných lidí a přála bych si, aby jejich počet rostl. Také bych všem přála, aby dělali práci, která jim dává smysl a baví je," říká ke kulatému výročí Magdalena Souček, vedoucí partnerka EY v ČR.