Facility management a jeho benefity. Kdy je čas oslovit profesionály?

Na často kladené otázky odpoví Jakub Jiroušek, Sales and Energy Division Director ve společnosti ATALIAN CZ.

Co si představujete pod pojmem "zdravé pracovní prostředí"? Na co všechno si dát pozor při zajišťování kvalitního úklidu a dezinfekci prostor?

Zdravé pracovní prostředí znamená komplex opatření a řešení k trvalé eliminaci vlivů, které by mohly jakýmkoli způsobem poškozovat zdraví pracovníka. Obecně je to zajištění vhodných mikroklimatických podmínek, nastavení osvětlení, potlačení hluku, ergonomie i kombinování pracovní polohy, prostorové řešení a zařízení pracoviště. Vše s ohledem na samozřejmou bezpečnost práce a přiměřený komfort pracovníka. Uspořádání pracovního prostředí řeší česká technická norma. ATALIAN si je velmi dobře vědom těchto standardů a pomáhá svým zákazníkům s jejich plněním. Od pravidelné údržby topení, vzduchotechniky a klimatizací až po volbu správných úklidových prostředků. ATALIAN již v široké míře používá a svým zákazníkům doporučuje prostředky, které obsahují složky rostlinného původu z obnovitelných zdrojů z produktů ze zemědělsko-potravinářského průmyslu. Produkty bez parfemace, barviv, kvarterních sloučenin, chloru, fosfátů nebo oxidačních sloučenin. Významná je jejich 100% biologická odbouratelnost.

Kdy bych vás jako vlastník, developer či investor měl ideálně oslovit? Je efektivnější, když vás budu kontaktovat už při samotné výstavbě budovy, nebo si dokážete poradit s jakýmkoli stavem?

Samozřejmě ideální je, pokud nás zákazník osloví již v průběhu plánování výstavby. Rádi se s ním podělíme o zkušenosti z provozu tak, aby nezapomněl na důležitá technická zázemí ohledně budoucí správy objektů. Pomůžeme mu ideálně naplánovat jejich umístění tak, aby při budoucí správě ušetřil čas a pracovní náročnost. Jedná se o úklidové služby a technologie, jejich umístění, svoz odpadu, technické zázemí a také o optimální využití energetické náročnosti objektu, jelikož naše společnost disponuje odborníky na energetiku. Samozřejmě si umíme poradit s již existujícími objekty jak z hlediska úklidu, ostrahy a technické správy objektu, tak z hlediska optimalizace spotřeby všech energií, neboť jako jedna z mála společností na trhu zajišťujeme pro zákazníky energetické úspory se zárukou.

Majitel budovy si v dnešní době dokáže pořídit vlastní úklidovou techniku či dezinfekční zařízení. Proč by se i přesto měl svěřit do rukou odborníků na facility management?

Ano, to je pravda, nicméně každé zařízení má svou cenu, a ne všude je lze využít. Proto je dobré rozhodnutí o tom, kde a jakou techniku použít, nechat na odborné firmě, která má bohaté zkušenosti. I my občas zjistíme, že technologii, kterou jsme měli v plánu použít pro danou lokalitu, nelze použít z důvodů, které jsme nepředpokládali, nicméně výhodou velké odborné firmy je to, že v nemalém počtu zakázek najde pro danou techniku uplatnění, což by majitel jednoho objektu těžko hledal. Dále je potřeba zmínit, že náklady spojené s údržbou a úklidem lze optimálně rozložit na více objektů a tím pádem je snížit pro daný objekt. Navíc lze využít synergie integrovaného facility managementu a tím pádem opět snížit náklady potřebné pro zajištění spolehlivého provozu budov.

Jaká jsou nejčastější rizika, kterým se správci budov vystavují, pokud místo odborné firmy řeší údržbu svépomocí nebo neprověřenou společností?

Pokud si správce najme neodbornou firmu, vystavuje se hned několika rizikům. Nejběžnější je, že údržba zařízení je neodborná anebo se údržba neprovádí v rozsahu, v jakém by měla být provedena. Na první pohled se zařízení jeví jako funkční, ale takovému zařízení se zkracuje živostnost a jeho funkčnost je také velmi omezena, nehledě na to, že většinou je provozováno s vyššími energetickými požadavky - například vzduchotechnika se špatně vyčištěnými (nebo vůbec neměněnými) filtry může mít až několikanásobně vyšší spotřebu elektrické energie, nehledě na to, že do objektu nedodá potřebné množství čerstvého vzduchu a tento vzduch ještě není řádně filtrován. Setkali jsme se i s objektem, kde filtry byly pro jistotu vyndány úplně. Závažnější problémy pak klientovi vznikají v případě, že zařízení nemá povinné zákonem dané prohlídky a revize.

Pokud se budeme bavit o úklidu, zde se klient vystavuje riziku, že v jeho objektu budou pracovat nelegální zaměstnanci. Může se stát, že firma, která bude provádět údržbu, nebude řádně pojištěna nebo že se klient v případě potřeby nikam nedovolá, nebude mít přehled o všem, co se na objektu provedlo za údržbu, a nebude mít včas a kvalitně vyřešeny všechny své požadavky.

Všeobecně platí, že odborná pomoc či služby dokážou dlouhodobě ušetřit spoustu peněz. Začněte šetřit hned u plánování kanceláří nebo odborných pracovišť. Máme širokou škálu nástrojů a nabídek, které zajistí individuální potřeby každého klienta podle jeho rozpočtu.

Atalian.cz