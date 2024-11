Farma v Rohozné vykrmila 2000 svatomartinských hus, prodané jsou od půli října

Farma v Rohozné na Jihlavsku letos vykrmila skoro 2000 svatomartinských hus. Vyprodané jsou už od půlky října, přestože jich farmáři nabídli víc než před rokem, kdy jich měli okolo 1500. Cena zůstala stejná, řekl ČTK farmář Josef Tříska. Rozebrané jsou už také kachny, jichž na farmě odchovali přibližně 700.

Kdo chtěl mít na svátek svatého Martina jistou husí pečínku, musel poslat do Rohozné objednávku hodně v předstihu. "Já říkám každému, že se musí volat na husu, když jdou děti do školy," řekl Tříska. Farma dodává husy i některým restauracím a farmářským obchodům. Vozí je například do Brna, Prahy a Liberce, ale z velké části se jedná o drobný prodej. Řada zákazníků se pro ně do Rohozné vrací pravidelně.

Husy farma prodává oškubané, vykuchané a chlazené. Váží okolo pěti kilogramů. Náročná je organizace porážky, protože se jedná o čerstvé maso. Při drobném prodeji se za kilogram stejně jako loni platí 250 korun.

V Rohozné je jediná velká husí farma na Vysočině, která se zabývá také líhnutím housat. Husy se tam chovají od roku 1974. Chov dřív patřil zemědělskému družstvu, teď funguje jako rodinná farma. Základní hejno nyní čítá okolo 1200 hus. Odchovaná housata farma prodává a část si nechává na výkrm.

Před třemi lety přišla farma v Rohozné o všechny chovné i vykrmené svatomartinské husy, protože se v chovu rozborem krve prokázala ptačí chřipka. Všechna drůbež tehdy musela skončit v kafilerii.

Veterináři chov pravidelně kontrolují. Tříska uvedl, že husy nejsou natolik domestikované, aby je bylo možné držet zavřené v kleci nebo jen v hale, jsou i ve výběhu opatřeném sítěmi. Ptačí chřipka se ale podle něj vyskytla i ve zcela uzavřených chovech drůbeže.